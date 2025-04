El tabú del suicidio

Del suicidio se habla poco y no porque sea irrelevante, sino porque incomoda y da miedo. El suicidio se puede prevenir, hay que tener en ... cuenta que nadie se quiere morir, se quiere dejar de sufrir.

Muchas promesas electorales pero el prometido Plan Nacional de Prevención del Suicidio no ha llegado hasta el momento. Afortunadamente, parece que en Extremadura hay voluntad política y el Servicio Extremeño de Salud ha lanzado alguna campaña de sensibilización, cursos de formación para profesionales, y ayuda telemática a través de 'Extremadura responde'. Y también es de aplaudir la celebración de las jornadas de Prevención en la Conducta Suicida que el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz ha organizado recientemente. Señal de que el tema preocupa; y no es para menos, teniendo en cuenta que en 2022 (último año del que se dispone de datos) la cifra de suicidios en Extremadura subió en un 20%. En 2022, casi un centenar de extremeños vivían en la desesperanza y perdieron su vida por no encontrarle sentido alguno.

El suicidio suele ser multicausal, aunque pueda haber algo que lo desencadene. Además de acabar con una vida se atenta contra la salud mental y emocional de familiares y amigos porque comienza otro tipo de dolor acompañado de vergüenza, rabia e impotencia. La recuperación después de un suicidio es muy difícil, son vidas parasitadas por la culpa donde se sobrelleva un duelo marcado por «el porqué» o por «tendría que haber hecho algo más». En algunas ciudades funcionan muy bien asociaciones o grupos de apoyo y ayuda mutua donde se comparte el dolor y los sentimientos en entornos y espacios presididos por el respeto.

Si se quiere avanzar en su prevención hay que abordarlo sin tabúes. Desterrar mitos que hacen flaco favor a la prevención como «solo se suicidan los que tienen problemas mentales» o «el que se suicida no avisa, quien lo hace es para llamar la atención». Cualquier persona en un momento de vulnerabilidad puede sufrir una crisis por bulling, soledad, desesperanza, adicciones, estrés, deudas, etcétera, y puede llegar a una profunda depresión que le haga perder las ganas de vivir. Por todo esto ya va siendo hora de que se le dé la importancia que merece. La formación y las campañas de sensibilización son clave para conocer los riesgos y señales de una conducta suicida. Asimismo, la inteligencia artificial debería poner mucho más foco en las redes sociales e internet. Un buen análisis de la conducta digital podría identificar a personas con riesgo de suicidio. En las relaciones virtuales de jóvenes y adolescente se despliega, en muchas ocasiones, miedo y desesperanza, y habría que investigar mucho más en este sentido para que pueda ser una buena herramienta de prevención.

En un suicidio no se busca responsabilidad, pero sí es un problema grave de todos que habría que trabajar mucho más para terminar con la estigmatización, fomentar la concienciación y crear un clima mayor de confianza, respeto y comunicación.