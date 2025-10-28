Pisos ocultos y jóvenes migrantes

Nos escandalizamos cuando alguien vende un riñón por necesidad, pero no nos indignamos cuando una persona vende su propio cuerpo por no tener alternativa. En ... España, la prostitución no está regulada, pero tampoco está prohibida. Permanece en un limbo legal difícil de justificar.

Tras la pandemia, muchos clubes de alterne han cerrado en Extremadura, pero la prostitución no ha desaparecido; al contrario, se ha transformado y sigue muy viva. Hoy en día, en lugar de locales con luces de neón, proliferan pisos donde se ejerce esta actividad de forma clandestina, más anónima y difícil de detectar. La promoción se realiza a través de páginas web y plataformas online que anuncian servicios sexuales ocultando la situación de vulnerabilidad de las prostitutas.

Es cierto que el proxenetismo, la trata de personas y la explotación sexual son delitos. Sin embargo, estos pisos clandestinos se aprovechan de la falta de recursos institucionales para identificarlos. Son espacios con alta rotación tanto de ubicación como de mujeres. En Extremadura, más de 200 mujeres ejercen la prostitución; sólo en la provincia de Cáceres hay más de 20 pisos activos. El 98% de estas mujeres son jóvenes migrantes sin papeles, llegan tras una migración forzada y sin posibilidad de acceder a un empleo digno.

Muchas enfrentan la barrera del idioma, no pueden alquilar una vivienda ni acceder a los servicios sanitarios básicos. Se ven atrapadas en las drogas para soportar los horarios y las prácticas sexuales a las que son sometidas; drogas facilitadas gratuitamente por los proxenetas o clientes en un principio hasta crearles una adicción que les ata aún más a esta esclavitud al contraer deudas económicas con ellos.

Decir que estas mujeres eligen la prostitución por libertad sexual es un eufemismo cruel. Casi todas lo hacen por necesidad no por voluntad. No es lo mismo practicar sexo consentido que practicarlo por falta de alternativas. Es lamentable que, en pleno siglo XXI, sigamos debatiendo si la prostitución debe legalizarse o abolirse. Todavía hay padres que llevan a sus hijos a perder la virginidad con prostitutas, y jóvenes que prefieren pagar por sexo antes que socializar o construir vínculos reales, normalizando así una práctica profundamente desigual.

Afortunadamente, en Extremadura existen organizaciones como Médicos del Mundo, cuya labor es fundamental. Esta ONG, con sede en Cáceres y Mérida, visita los pisos donde se ejerce la prostitución siguiendo protocolos de seguridad, y ofrecen a las mujeres material preventivo, atención sanitaria, e información sobre inserción sociolaboral, y acompañamiento legal. También impulsan campañas de sensibilización para desmontar mitos, combatir prejuicios y promover una mayor empatía hacia estas mujeres.

La prostitución va más allá de posturas ideológicas o debates feministas: es una cuestión de derechos humanos. Tiene que ver con la deshumanización a la que están sometidas muchas mujeres por parte de proxenetas y clientes. Sus consecuencias son graves para su salud física y mental, y no se puede desligar de la trata de personas. Es un problema que requiere una respuesta integral, centrada en la protección de las mujeres porque cuando no hay elección no hay libertad.