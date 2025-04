Los móviles y los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos: este año muchos niños se habrán portado muy bien y pedirán seguro teléfonos móviles con internet. Deseos que probablemente serán atendidos, excepto ... por los padres más valientes e informados.

Son niños que ha nacido con la tecnología, y estudiarán y trabajarán con ella, pero no hay que olvidar que es una herramienta que hay que saber usar. La tecnología no siempre es inocua, puede traer consecuencias indeseadas. Y cuando hablamos de personas y sobre todo de niños, debemos pensar y sopesar el costo/beneficio.

Los datos dicen que pasamos más tiempo mirando la pantalla del móvil que frente al televisor, y también dicen que la tecnología afecta al bienestar psicológico de los niños y adolescentes, y provoca hiperexcitación cerebral. En muchas ocasiones, están expuestos a contenidos inapropiados, violentos, y con fácil acceso a imágenes sexuales que no son capaces de procesar ni entender. Y no podemos olvidar el cyberbullyng o el riesgo de mensajes de adultos acosadores; o el que perjudique, además, a la actividad física diaria tan necesaria a cualquier edad. Toda una amalgama de amenazas y riesgos que hacen que un niño no debería tener un móvil hasta que supiera manejar como mínimo el tiempo ante la pantalla, la seguridad online y la privacidad. Y como ejemplo, basta mencionar el caso de Almendralejo de hace tan solo tres meses: menores y adolescentes que utilizaron la inteligencia artificial para manipular fotografías y hacer circular por las redes sociales desnudos falsos de niñas de la localidad extremeña.

Por otro lado, hay que reconocer y destacar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, y que no se pueden tomar medidas drásticas y prohibir una herramienta que ayuda a la tan necesaria alfabetización digital que necesitan pequeños y adolescentes para tener habilidades digitales avanzadas tan necesarias en la actualidad en todas las facetas de la vida. Posiblemente, tendría que existir una regulación, algo que no acaba de llegar pese a que cada vez más grupos de padres lo reclaman. Algunas comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia tienen prohibidos los móviles en los centros escolares por afectar al rendimiento de los alumnos. Sin embargo, por ahora, el resto de las regiones deja la limitación del uso del teléfono móvil a la elección de cada centro educativo.

¿Hay que educar más a los niños sobre el uso responsable de los móviles? ¿Acompañan los padres a los niños y los supervisan en sus inicios lo suficiente? ¿Para qué necesita el móvil un niño de menos de 16 años? Son algunas preguntas que están sobre la mesa de la administración, de las asociaciones de padres y centros escolares sobre las que hay que trabajar mucho más. Por eso os pido, mis queridos Reyes Magos, que se eduque más y mejor en el uso racional de las tecnologías, y que los padres acompañen mucho más a sus hijos y les enseñen a manejar los contenidos a los que acceden por internet.