El hoy y el ayer del cáncer de mama

Recientemente ha sido el día contra el cáncer de mama y las informaciones y campañas de los medios de comunicación y las instituciones han sido ... constantes durante todo el mes de octubre. Hace 30 años apenas existía divulgación sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. La palabra cáncer de mama era sinónimo de muerte, un tema tabú y un gran desconocido. No existía internet, ni asociaciones de pacientes, tampoco atención psicológica, y ni siquiera especialistas en oncología en Extremadura. Eran mujeres diagnosticadas que solo tenían acceso a los escasos tratamientos de la época, con una voluntad férrea porque sabían, por intuición, que la actitud era fundamental para fortalecer su sistema inmunológico.

Actualmente, tras un diagnóstico se puede tener información sobre la gestión emocional, el ejercicio físico, la alimentación, la estética oncológica, asesoramiento sobre el sexo o los efectos adversos de los tratamientos; pero entonces no tenían ni oncólogo, al menos, en Cáceres. De hecho, eran derivadas a centros hospitalarios de la capital de España. En un Madrid en el que tenían que comprar además las pelucas. Afortunadamente, hoy en día, las asociaciones de pacientes tienen bancos de pelucas, turbantes y pañuelos. El color y el maquillaje en un proceso oncológico son grandes aliados para la mujer. Hace unos 35 años el médico de primaria de mi joven madre le exigió no volver con los labios pintados a la consulta porque necesitaba ver el color natural de sus labios por si tenía anemia. El impacto de esas palabras hizo que mi madre no volviera a usar el carmín en los pocos años que le quedaban de vida.

El sentimiento de culpa que entonces se tenía era muy acusado por no saber el porqué de las cosas, ni encontrar explicación a una enfermedad llena de incertidumbre y poca esperanza. Mujeres que enfrentaron quimioterapias, radioterapias y cirugías que nada tenían que ver con las de ahora no solo por la eficacia y resultados, sino también por los efectos secundarios. Tampoco existía la reconstrucción mamaria. A lo más que podían aspirar era a una rudimentaria prótesis que no sabían cómo usar con el bañador en verano. Eran amas de casa con poco nivel cultural y con mucha carga familiar, pero con una determinación que era una constante fuente de inspiración para los demás.

Los estudios dicen que una de cada diez mujeres desarrollaremos un cáncer de mama pero que el 95% se cura si se detecta en su fase inicial. Por eso hay que insistir en la importancia de las mamografías regulares y la autoexploración. Salvan vidas. Y por eso se me cae el alma al leer en la prensa que solo el 12% de las mujeres han acudido a la campaña de la detección del cáncer de cérvix en la región, espero que esa cifra cambie.

No creo que todo esto vaya de ganar batallas, creo en el aprendizaje, en la investigación, en la formación de los facultativos, y en reducir el impacto emocional y social a través de servicios gratuitos. Con este artículo pongo en valor el gran avance conseguido en los últimos años, pero también expreso la profunda admiración ante la valentía y resiliencia de aquellas generaciones pasadas que no tenían apenas recursos para luchar contra una enfermedad que se las llevaba en poco tiempo. Espero y anhelo que el cáncer de mama sea pronto un recuerdo en la historia de la medicina.