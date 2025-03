Ciudad Deportiva de Cáceres y brecha digital

Aunque a los más jóvenes les cueste creerlo, hasta hace unos años las vacaciones no existían. Eran largos veranos con temperaturas extremas sin móviles ni ... selfis, en los que las familias se conformaban con sofocar el calor en la piscina pública más cercana. Una opción que sigue siendo la única alternativa de ocio veraniego para muchos ancianos. Desgraciadamente, desde hace cuatro veranos no es posible acceder con una entrada única a la piscina pública con más relevancia histórica de Cáceres, La Ciudad Deportiva. Precisamente, la piscina de referencia de los barrios cacereños más longevos de la ciudad.

Los barrios con mayor tasa de residentes mayores de 65 años en Cáceres son, entre otros, Llopis Iborra, Las 300, San Francisco, El 'Espiri', y la Ribera del Marco. Son barrios con una población envejecida por la antigüedad de sus viviendas. Emblemáticas zonas que han crecido junto a la primera piscina pública que se abrió en la ciudad allá por el año 1974, recinto deportivo que siempre ha sido gestionado por la Junta de Extremadura. Desde el verano de 2020, con motivo del covid, la Junta, presidida por el PSOE, decidió que al recinto de esta piscina solo se podía acceder tras los trámites digitales, el pago de un modelo 50 y una tarjeta monedero. Ahora el ejecutivo regional está en manos del PP, pero la decisión sigue siendo la misma, y muchas personas mayores siguen sin poder sacar su entrada física diaria individual como antes hacían para sobrellevar los rigores estivales.

Muchos abuelos y abuelas de estos humildes barrios no pueden salir de vacaciones, bien por salud, bien por falta de recursos económicos; a ello se le suma el no poder acceder a su piscina de verano por el maltrato burocrático digital. Lamentablemente ya no son solo los bancos los que impactan en la brecha digital e inciden negativamente en el aislamiento social de los ancianos. Hay que tener en cuenta que casi la mitad de los mayores de 65 años no tienen acceso a internet en Extremadura.

Sin duda la digitalización ha traído muchas cosas buenas, pero a algunos, a los más débiles, les está complicando mucho más la vida. ¿No es esto una manera de marginar a nuestros mayores?

Sin cuidados no hay vida sana, y parece que, a veces, se nos olvida cuidar y pensar en nuestros ancianos. Se sabe que el aislamiento social prolongado impacta negativamente en la salud mental e incrementa el riesgo de enfermedades neurogenerativas. Un estudio reciente del Imserso indica que el verano es una época donde las personas mayores se suelen sentir más solas.

La reducción de la brecha digital requiere inversión, pero además mucha más concienciación por parte de los poderes públicos. Se necesitan más talleres presenciales de alfabetización digital para mayores, más colaboración intergeneracional donde se emparejen jóvenes y mayores para intercambiar conocimientos; y vendría muy bien crear algún punto de asesoramiento y soporte técnico, o mayor asistencia personalizada en alguna oficina de atención al ciudadano. Nuestros mayores lo merecen.