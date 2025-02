La aventura de renovar el DNI

Si tiene cita previa para la renovación del carné de conducir o el pasaporte no piense que es cosa de 15 minutos, vaya con tranquilidad y paciencia, dispuesto a emplear todo el tiempo que el sistema informático de la Policía Nacional precise. Puede que tenga ... suerte y que la red informática de las comisarías no se colapse, pero a lo mejor tiene que emplear varias horas de su tiempo si los ordenadores no quieren trabajar ese día; o que se tenga que marchar sin lograr su propósito. Si les urge renovar el pasaporte o DNI por viajes o firmas de documentos importantes, sugiero que lo hagan con bastante antelación a la caducidad de los documentos oficiales porque el tener una cita electrónica no garantiza la obtención o actualización del pasaporte.

Recientemente me tocó ir a las dependencias de las Policía Nacional de Cáceres. Ingenua, pensé que con la transformación digital solo me llevaría unos minutos actualizar mi DNI, me equivoqué. Le dije al funcionario que mejor me iba y volvía otro día en el que el sistema digital fuera fluido, pero su escéptica mirada me disuadió, y me aseguró que el sistema informático se cae con mucha frecuencia, y que por ello no me garantizaba rapidez en otro momento. Así que resoplé, y con mucha paciencia asumí con resignación que la tecnología digital acabara con mi agenda laboral de ese día.

El software informático encargado de todos los trámites relacionados con el DNI o el pasaporte es el mismo en todo el país, de forma que el problema se extiende a cualquier comisaría española. Si además el horario es de mañana, peor, más falla, y si se abona con tarjeta bancaria, también se complica aún más. Recomiendo llevar metálico para el pago de las tasas, el datáfono a veces no conecta con el programa y hay que apagar el ordenador y reiniciar de nuevo. Cuando crees que estás al final del proceso, te topas con una nueva sorpresa y convierte en una odisea algo que se presupone fácil y rápido. En el puesto de al lado, una joven, que había viajado desde Madroñera para renovar su documento, no pensaba moverse de la silla hasta que no se fuera con su propósito cumplido. Y a todo esto hay que sumarle la frustración de los empleados públicos, quienes eluden responsabilidad y dicen tener las manos atadas en este asunto.

Si esto ocurriera en la empresa privada ya se habrían producido ceses o despidos. No se entiende que un servicio público esencial para la renovación de los documentos funcione cada vez peor, no olvidemos que es la Administración la que obliga a la ciudadanía a tener en regla los documentos. Pensaba que la transformación digital estaba centrada en el ciudadano, y que uno de los fines de la tecnología digital es desarrollar sistemas informáticos que permitan automatizar ciertos procesos. Sin embargo, el de la Policía Nacional por ahora no está dando el servicio que debería. Hay mucho margen de mejora para que el acceso a la información sea rápido y se logre simplificar tareas para cumplir con las necesidades de la sociedad actual.