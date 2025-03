Cuando el artista no es buena persona

Lamento mucho que el premio Dulce Chacón de narrativa literaria esté rodeado ahora de polémica. Ha sido y es una gran contribución al mundo de ... la literatura nacional y goza de buen prestigio. La obra de grandes escritores españoles ha sido reconocida durante los veinte años de vigencia de este galardón. El ayuntamiento de Zafra acaba de cambiar las bases del premio y ha suprimido que la obra literaria tenga que estar ligada a principios tan importantes como el de la solidaridad, la dignidad y la justicia. La familia y los amigos de Dulce Chacón no han tardado en reaccionar ante semejante osadía, y han instado al alcalde de Zafra a dar marcha atrás y que respete estos valores en las bases del certamen, bajo la amenaza de suprimir el nombre de Dulce Chacón por no respetar el espíritu de la afamada escritora extremeña, que basó su trayectoria profesional y personal en los grandes valores humanos.

Todo lo sucedido me lleva a pensar sobre si un artista debe ser una buena persona, ¿debe ser un referente y debe inculcar valores a la sociedad? Es un dilema no exento de encendidos debates que arrojan opiniones muy encontradas y complejas. En la historia tenemos grandes ejemplos de cómo personas con conducta poco ejemplar pueden tener cualidades artísticas extraordinarias, ahí tenemos el caso de Picasso. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es no. Un gran artista puede no ser una buena persona y puede no ser un ejemplo para la sociedad, y tenemos más ejemplos muy populares, como Woody Allen o Michael Jackson, cuyo legado no deja de estar marcado por la vida que han llevado.

Cierto es que la obra del artista no debe ser despreciada por su conducta, pero a muchos nos afecta la conducta y vida del autor en la apreciación de su obra. La relación entre los actos del artista y su creación es subjetiva y varía según la percepción de cada uno y las creencias individuales. Por ejemplo, no puedo leer con los mismos ojos la obra de Pablo Neruda desde que sé de algunas fechorías de su vida que me desagradan. En muchos casos, la conducta de la persona trasciende a su obra y deja de tener interés o admiración para muchos de nosotros. Al igual que el arte crea emociones, la conducta de sus autores también lo hace.

El premio Dulce Chacón está financiado con dinero público no solo del ayuntamiento de Zafra, sino también de la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura. Y creo que estas instituciones tienen un compromiso social y una responsabilidad para con los ciudadanos. Los organismos públicos nunca deben dejar atrás el desarrollo y la evolución del ser humano. Todos queremos que la sociedad del futuro sea más justa, tolerante, sostenible, empática, solidaria e inclusiva. Y los gobiernos deben estar implicados en ello, y basar todas sus iniciativas en esta filosofía para contribuir al bienestar de todos.