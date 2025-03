Se fue Pilar Murillo Díez, una dama

Comenta Compartir

Qué difícil me resulta dedicar a Pilar Murillo Díez este testimonio, cuando es y ha sido tan grande y no se encuentran las palabras. Acaba¡ ... de partir y los medios de comunicación regional se han hecho eco de su persona como jamás he conocido de nadie que al ámbito privado perteneciera.

La grandeza de mi querida tía Pili reside en su enorme corazón y autenticidad humana. Veintiséis años vistiendo a Nuestra Señora de la Montaña como camarera es un privilegio que únicamente pueden ostentar personas irrepetibles como ella. Como única e irrepetible era su personalidad que, aun cuando sé de su discreción, de su sencillez y de lo poco que le gustaba el protagonismo, sin quererlo se ha convertido en protagonista de una historia de vida, de ejemplo y de valores que son ya un referente y un faro que nos ilumina. En su paso por este mundo ha mostrado una forma de ser persona dificilísima de imitar. Su sencillez, sinceridad, sentido del humor, amor a la vida, fortaleza, valentía, entrega, renuncia, sublime generosidad e inteligencia han resultado imposible pasar inadvertidos. Ha sentado una cátedra tan magistral de ser humano que me considero privilegiada por haberla tenido en el camino. En corto espacio de tiempo, tía Pili, me llenó de su brillante personalidad y su compañía fue un regalo del cielo. Me quedo con los momentos compartidos, con su risa, nuestro cigarrito y la charla distendida. Me quedo con sus palabras y las tardes en Figueira da Foz con mi madre y la tía Ana, hablando de mil cosas. Me quedo con los ojos de mis hijos y mi sobrino, que se iluminaban al verla. Me quedo con todo el amor y el cariño que les ha transmitido y el honor y el orgullo que siento al saberme sobrina suya. Me quedo con una mujer excepcional, una dama, Mª del Pilar Murillo Díez, tía Pili , eterna compañera de Nuestra Señora de la Montaña. Paradojas de la vida y caprichos de la Virgen, anuncia su jubilación y nuestra Madre la llama para darle la mano en su casa del Paraíso. Gracias por todo, por mostrarme siempre el mejor tesoro, su increíble bondad. Te quiero tía Pili. Se ha quedado en mi corazón y en el de los míos para siempre.

