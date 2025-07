Comenta Compartir

Les pedí que me hablaran de un libro para este verano, pero me recomendaron más de uno. No me sorprendió, los que somos lectores manejamos ... varios títulos a la vez. Mi amiga M. me habló de 'Felizidad', de Olga Novo, «porque habla de la maternidad, del amor a su padre, hombre de campo, a su pareja, a sus alumnos»; de 'En mitad de tanto fuego', de Alberto Conejero, «un alegato contra la guerra, un texto dramático y poético», y de 'Canto yo y la montaña baila', de Irene Solá, una novela muy poética. Por su parte, mi amigo E. me recomienda que lea 'La tierra desnuda', de Rafael Navarro de Castro, «relato de la vida rural de un señor en el último siglo, esa vida rural de antes, tan cercana, pero que ahora nos parece tan lejana»; 'Los últimos. Voces de la Laponia española', de Paco Cerdá, «la España despoblada, un tema que me apasiona». Julio Llamazares dice esto sobre el libro: «hay libros que a uno le gustaría haber escrito y este es uno de ellos, porque es un viaje al corazón de las tinieblas, solo que a las tinieblas del corazón de España»; y 'La buena suerte', de Rosa Montero, «a mi mujer y a mí nos encantó, estrenan en breve la película».

El verano da para mucho, los días de vacaciones para cambiar de rutina, hacer algo diferente a lo habitual, viajar (no es necesario), refrescarse en cualquier balsa de agua, tomar cerveza helada al atardecer, hablar con los amigos, leer todo lo que se pueda. El verano es para leer, y esta frase se la he copiado a mi amiga L., que en sus 'Correspondencias de los viernes' siempre habla de libros. Ella me recomendó 'Hermanito -Miñán', de Ibrahima Balde y Amets Arzallus, «un libro que abre las manos cerradas. Es la historia de Ibrahima, de cómo tuvo que salir de Guinea Conakry en busca de su hermano pequeño, su miñán, que había desaparecido. Y tras él atravesó el Sáhara, cruzó el Estrecho, vivió lo innombrable y llegó a Irún. Le contó su historia a Amets, bertsolari desde la infancia y periodista. No cabe más en tan pocas páginas. Extraordinario. Una mezcla de belleza y herida. Muchas veces ante fenómenos tan brutales como las migraciones humanas, nos parece que como individuos no podemos hacer nada. Pero sí podemos. Conocer las historias, tirar del hilo de cada una de las vidas, destrenzarlas de la madeja que las embrolla, uniforma, ante la que nos sentimos totalmente desbordados, impotentes. El origen de lo que ocurre en nuestro mundo hoy está en el testimonio de ese libro». Me imagino a L. leyendo al borde de una poza de aguas heladas, a E. en el frescor de una casa de paredes de piedra, a M. con las risas y juegos de sus hijos. Yo quisiera leer bajo la sombra fresca de un gran árbol, pero me conformo con el aire acondicionado del salón. No me importa, tengo un buen puñado de libros para refrescar mi verano.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY