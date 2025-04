Tierra de pájaros

Por mirar los gorriones escribo estos textos. Ellos son los culpables de que busque pájaros en todos los cielos». Entre Cáceres y Garganta la Olla, ... sin darnos cuenta, hemos trazado a lo largo de tres años una elipse de encuentros que se asemeja al cuerpo de un pájaro. Un pájaro que ha volado sobre las encinas y las lagunas, sobre los llanos y los parques, sobre nuestros recuerdos.

Cuando fui consciente de que había pájaros en mi vida me sentí fascinada. Me iba con mi padre a la sierra de San Pedro y miraba las pequeñas aves que se movían entre las ramas de las encinas, los herrerillos y carboneros, las currucas y pinzones. Ya entonces conocía sus nombres y los apuntaba en un cuaderno de campo que yo misma me había hecho. Me gustaba llevar la cuenta de lo que veía, porque eso me animaba a buscar en los libros y seguir aprendiendo. Íbamos también a Navatrasierra porque mi padre era aficionado a la caza del perdigón con reclamo. Veíamos los corzos al amanecer en el valle del río Guadarranque y nos metíamos luego en un aguardo que él hacía con jaras que ataba con corteza de torvisco. Nunca he sido cazadora, pero aquellos días de febrero me dejaron su impronta. Y aquí sigo, sintiendo pájaros en todo lo que hago. Si tiendo ropa miro a los estorninos parlotear en las antenas; si salgo a la calle me fijo en los mirlos que rebuscan entre la hojarasca; si llega noviembre oigo llegar a las grullas. También en el aula, con mi alumnado, dando clase: «Mientras explico la replicación del ADN, escucho sobre mis propias palabras el martilleo metálico de un herrerillo en algún árbol del patio. No tengo más remedio que parar la explicación. ¿Escucháis ese sonido? Es un herrerillo. Y retomo: en algún gen del ADN del herrerillo está escrito que ha de comenzar a reclamar los días soleados del invierno».

Quizás estemos perdiendo la capacidad de levantar la vista para contemplar la vida que pasa a nuestro lado, pero yo intento que no se me olvide mirar hacia fuera. Estamos inmersos en un mundo tan virtual, que no reparamos en los sencillos gorriones. Las aves viven entre nosotros, no hace falta irse lejos para verlas o escucharlas entre el ruido de las calles. Están en los parques y jardines, en las aceras por las que caminamos a diario.

Con nuestros recuerdos y las salidas al encuentro de las aves, hemos creado un libro, 'Tierra de pájaros', hecho con el cariño de Papel Continuo, una editorial nacida en La Vera, con las acuarelas de Leticia Ruifernández dibujadas en directo y con los textos de nuestras vivencias.

'Tierra de pájaros' alzó el vuelo hace unos días en la librería Letras Corsarias de Salamanca, seguirá volando el 9 de octubre en La Puerta de Tannhäuser de Plasencia y el 17 en Cáceres, en la biblioteca pública. Porque «tenemos la suerte de vivir en esta tierra tan llena de pájaros. Tenemos suerte de pájaros».