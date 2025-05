En verano buscamos la sombra de los árboles para guardarnos del sol y de su abrazo abrasador. Si algo tiene esta ciudad de Cáceres son ... arboledas en la mayoría de las calles y frondosos parques con árboles, algunos singulares como los ginkgos, verdaderos supervivientes de un pasado muy remoto. Acacias de diversas especies, cinamomos, olmos y almeces, entre otros, dan sombra a las aceras para que el caminar se haga menos agobiante y más ligero. Los árboles amortiguan las temperaturas, las suavizan, y respiran el dióxido de carbono que a nosotros nos asfixia.

A mí me gusta arrimarme a la sombra del magnolio, en realidad, me gusta todo del magnolio, quizás porque fue protagonista de muchos días de mi infancia. Había uno, altísimo, en el patio de la casa que lindaba con la nuestra, en Trujillo. Sus hojas caían al suelo de las terrazas. Barrerlas era el juego más divertido durante las siestas, porque siendo niños nos daba igual el abrazo ardiente del sol. Aquel magnolio era el origen de nuestras aventuras, y una vez que te subías al muro de la terraza y ponías un pie en el tronco, trepar hacia la copa era pan comido.

Originario del sudeste de Estados Unidos, al magnolio le gusta el sol, aunque en las horas de más insolación prefiere la semisombra, y está mejor al abrigo del viento y de las heladas frecuentes. El fruto en forma de piña encierra las semillas envueltas en un arilo de color rojo intenso.

El magnolio es un árbol hermoso, de hojas de un verde oscuro brillante, pero si hay algo que tenga especialmente bello son sus flores. «Magnolia grandiflora» es el nombre científico de esta especie por sus enormes flores blancas con nueve tépalos de textura aterciopelada. Ahora en verano están los magnolios florecidos y se siente en el aire el aroma de las flores que, si bien no ofrecen néctar, sí producen gran cantidad de polen en unos estambres que parecen cerillas. La fragancia de estas flores atrae a los polinizadores, principalmente abejas, que se llevan el preciado tesoro a sus colmenas.

Me cuenta mi amiga Cristina que la flor del magnolio, cuando se seca, es de color melocotón, y tiñe los tejidos de dorado, como el sol del que nos protege su sombra. De ella son los magnolios que tengo en mi terraza y que he conseguido que broten desde las semillas. No ha sido cosa fácil, durante meses han estado sumergidas en tierra encharcada y dentro del frigorífico. Unas pocas han germinado luego en un buen sustrato, desarrollando dos cotiledones entre los que ha salido la primera hoja, verdadera hoja de magnolio, aunque de un verde más claro. Se hace de rogar este árbol para asomarse al mundo, sabedor de que tendrá que dar aroma y polen. Y de que habrá de ser buen árbol, para arrimarse a su sombra y que nos cobije. Qué recuerdos me trae el magnolio de cuando era niña y de la agilidad con la que trepaba por su tronco.