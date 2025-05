Repápalos! podría ser una exclamación de sorpresa. Pero nada más lejos de la realidad, porque los repápalos son un postre típico de nuestra tierra que ... se hace para aprovechar el pan. En mi casa los hemos llamado siempre huevecillos.

El pan nuestro de cada día, principal sustento durante mucho tiempo, se aprovechaba para el siguiente si es que sobraba. Todo, menos tirarlo. Así las migas de pastor, que se hacen con el pan del día anterior, cortado en trocitos muy pequeños, y que se pueden tomar en el desayuno con café o chocolate, o en la comida principal con todo lo que se pueda imaginar que combine, al fin y al cabo, con pan: sardinas, pimientos, salchichas, torreznos, chorizo, huevo frito… a mí me encanta echarles un poco de miel, una delicia.

En rebanadas, se corta el pan para hacer pringadas y torrijas de Pascua, estas con azúcar o miel. Con pan duro se calan las sopas de tomate, las de ajo, las de patata, las de leche. También se pueden hacer tortillas o flan de pan. Los coscurros o picatostes de pan frito, se añaden a platos de cuchara para darles una textura crujiente y deliciosa.

Para los huevecillos se utilizan huevos y la miga del pan del día anterior, que se desmenuza en trozos muy pequeños. Una vez bien batidos los ingredientes, se fríen porciones de la masa en aceite muy caliente y luego se echan en leche con canela para que cuezan durante un buen rato. Están exquisitos si se comen recién sacados del frigorífico.

Estas recetas que utilizan el pan sobrante no son exclusivas de la geografía extremeña. Son, en general, características de muchos hogares en los que el pan era, y es, alimento imprescindible que hay que aprovechar hasta la última miga.

Estoy encantada con esa ley contra el desperdicio alimentario que se ha aprobado para intentar minimizar el derroche de alimentos desde el lugar donde se producen hasta que llegan al consumidor, pero no solo hasta ahí, sino también una vez que el consumidor los ha preparado para consumir. Porque no nos olvidemos de que gran parte de lo que se prepara para comer termina en el cubo de la basura porque ha sobrado y nadie lo quiere o porque ya no se puede volver a ofrecer en el caso de los restaurantes. Leo que 570 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año en el mundo, y me da en el alma cuando leo a la vez que una persona muere de hambre cada cuatro segundos. ¿Cómo es posible que haya un reparto tan nefasto de alimentos a nivel mundial? Unos tirando y otros penando.

«Del corazón de una pulga, sabiéndole componer, hay comida para cuatro y merienda para tres», que decimos en casa. Si ha sobrado carne en salsa, se le añade arroz y se vuelve a llenar la cazuela. Y a esto que se ha hecho siempre ahora se le llama economía circular. Sigamos practicándola.