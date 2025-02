Renace la luz

El invierno es frío, oscuro, desapacible. Es tiempo de quedarse en casa, sentarse en el sofá y taparse con una manta para sentir el aliento ... cálido del hogar. Abrir un libro y sumergirse dentro de sus páginas mientras fuera se escucha el soplo gélido del viento, el repiqueteo de la lluvia, el silencioso caer de la nieve –poca por estos lares–, incluso el crepitar de la escarcha o el lento pero inexorable fluir de la niebla. Es tiempo, para la naturaleza, de recogimiento, de descanso. Los seres vivos buscan refugio y se preparan para lo que ha de venir.

Sin embargo, la luz renace a partir del solsticio de invierno, los días comienzan a alargarse y es entonces cuando se escucha, por encima del tráfago –ese ruido constante de la ciudad en movimiento– el reclamo inequívoco, por ejemplo, del colirrojo tizón, un trino musical veloz que termina en un áspero carraspeo. El macho de colirrojo, posado quizá sobre una antena o sobre alguna cornisa, canta para delimitar su territorio de cría, cerca de donde la hembra construirá el nido la próxima primavera, posiblemente en el mismo emplazamiento que la temporada anterior.

La persona observadora, la que tiene atenta no solo la mirada sino agudo el oído, será capaz de percibir cierta inquietud en el aire frío del invierno. Escuchará, si el día es soleado, el incesante canto de los verdecillos, o el reclamo del carbonero que canta chichipán, o el del herrerillo que parece golpear con un martillo un diminuto yunque imaginario. De ahí su nombre de pequeño herrero.

Los mirlos, en las frías madrugadas, saliendo el vaho de sus picos, emitirán su aflautado canto sin apenas dejarse ver. A mí me gusta decir que «cuando el mirlo vuela bajo, es que tiene trabajo», pues estas aves empiezan muy pronto a construir el nido, estando incluso los árboles desnudos sin ni siquiera un atisbo de hojas. Y es cierto que se los ve, a los mirlos, volando deprisa a ras de calle, sorteando los coches y los viandantes, intentando pasar desapercibidos para no dar pistas sobre la ubicación del nido.

El paseante madrugador, si es oyente perspicaz, escuchará el ulular profundo de un cárabo en un parque urbano, camuflado a lo mejor entre las ramas de un plátano de sombra u oculto entre las de un olmo. Porque hay cárabos en la ciudad, aunque no se vean, y ahora, en pleno invierno, con el frío y la lluvia y la niebla, es cuando comienzan su celo y reclaman temprano antes de que llegue la luz del día.

El invierno no es tan oscuro, ni tan desapacible, es tiempo de acechar a las aves. Como decía Neruda en el poema: «…soy un desesperado pajarero, / no puedo corregirme / y aunque no me conviden / los pájaros a la enramada, / al cielo / o al océano, / a su conversación, a su banquete, / yo me invito a mí mismo / y los acecho / sin prejuicio ninguno: / jilgueros amarillos, / tordos negros, / oscuros cormoranes pescadores / o metálicos mirlos…».