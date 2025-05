Comenta Compartir

Estos días festivos me he acordado especialmente de la Navidad en casa de mis padres, quizás porque ha sido la primera en la que mi ... padre ya no ha estado con nosotras y hemos tenido sentimientos encontrados. Nuestra tradición era que los regalos los trajera el Niño Jesús el día de Navidad. Por aquel entonces, Papá Noel aún no se había hecho viral y el regalar era tarea de los Reyes Magos, pero a nosotras nos regalaba el niño que nacía. Así que imagino que, cuando les tocaba a los Reyes, le preguntaban antes al Niño y, como mi hermana y yo estábamos servidas, dejaban un detalle, como mucho. Supongo que los unos y el otro tenían razones suficientes para este proceder. Mi hermana y yo estábamos encantadas y todo nos parecía mágico. Era cuestión de fe.

Si nos paramos a pensar en el verdadero significado de regalar estos días, al margen de la tradición que se ha vestido de luces de colores y música de ambiente y de confetis y petardos, los regalos que los Reyes Magos llevaban al niño recién nacido que no tenía nada, ni siquiera un lugar adecuado para nacer, eran presentes cargados de símbolos, destinados a un rey, a un dios, pero también a un hombre. Creamos o no en esta historia, los Reyes le llevaban al Niño lo que consideraban más valioso, y esta tradición se ha mantenido en el tiempo. Hace unos días recordaba con mis amigas el juego de la amiga invisible que hacíamos en el colegio cuando se acercaban las fechas navideñas. Este juego es de sobra conocido, pero en nuestro caso consistía en que durante algunos días teníamos que mantener entretenida a nuestra invisible dejando detalles en su pupitre, una nota, una chuchería, cualquier fruslería que tuviéramos por casa, intentando que no descubriera nuestra identidad. Y no era fácil, porque a veces te tocaba de invisible una compañera con la que no tenías mucha afinidad, y ahí estaba la gracia del juego. Pues más allá del detalle en el pupitre, estaba el intentar conocer mejor a esa persona para acertar con el regalo. Era toda una labor de investigación, durante esos días nos convertíamos en detectives de colegio y terminábamos empatizando con nuestra invisible. Creo que para hacer un buen regalo hay que empatizar, ponerse en la piel de la persona a la que se va a obsequiar y, de esta manera, pensar en lo que va a sentir cuando lo reciba. Por eso, cuando acertamos con el regalo, el sentimiento de felicidad lo hacemos nuestro. Y normalmente nos hace más ilusión regalar que recibir regalos, porque es también un acto de generosidad. Hubo una Navidad en que el Niño Jesús me trajo un microscopio. ¡Qué bien me conocía! Sea el Niño, Papá Noel o los Reyes Magos, la víspera de Navidad o del 6 de enero seguiremos dejando un calcetín o un zapato para que el ritual de regalar durante estas fiestas siga vivo y la infancia no se aleje tan deprisa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY