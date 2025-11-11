HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?
UN PÁJARO EN MI VENTANA

Recuerdos de cine

Pilar López ávila

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En el cine Norba vio mi madre 'La violetera'. Calcula que tendría 16 años y me cuenta que cuando venía a Cáceres desde Trujillo, con ... su madre, para hacer gestiones, como a mi abuela le encantaba ir al cine, no desaprovechaban la ocasión ya que no eran muchas las que tenían para ver películas en la gran pantalla. Aquel cine Norba estaba en el actual edificio homónimo, frente al parque de Gloria Fuertes, el que siempre hemos llamado Cánovas de abajo. Me cuenta también que las monjas quisieron echarla de la residencia Cristo Rey, donde se alojaba cuando estudiaba Magisterio, por culpa de una película que terminó diez minutos más tarde de la hora del cierre de puertas, que era a las nueve.

hoy Recuerdos de cine

Recuerdos de cine