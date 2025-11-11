En el cine Norba vio mi madre 'La violetera'. Calcula que tendría 16 años y me cuenta que cuando venía a Cáceres desde Trujillo, con ... su madre, para hacer gestiones, como a mi abuela le encantaba ir al cine, no desaprovechaban la ocasión ya que no eran muchas las que tenían para ver películas en la gran pantalla. Aquel cine Norba estaba en el actual edificio homónimo, frente al parque de Gloria Fuertes, el que siempre hemos llamado Cánovas de abajo. Me cuenta también que las monjas quisieron echarla de la residencia Cristo Rey, donde se alojaba cuando estudiaba Magisterio, por culpa de una película que terminó diez minutos más tarde de la hora del cierre de puertas, que era a las nueve.

Ella y otras compañeras no quisieron perderse el final, eso le dijeron a la monja que, con semblante serio, les decía que hicieran sus maletas y se fueran en ese momento. A lo que mi madre se opuso, ofreciendo gran resistencia, cual heroína de película, «pues no puede pretender usted que vaguemos por las calles de Cáceres a estas horas, sin cobijo, como si fuéramos violeteras». A la mañana siguiente, todo quedó en un recuerdo de cine.

Mis recuerdos de cine se remontan al Capitol, en la calle Margallo. Fuimos a ver 'Pinocho', de Disney, y tuvimos que abandonar la sala –mi hermana hecha un mar de lágrimas– cuando la ballena se tragó a Gepetto y a su hijo de madera. Y es que Disney siempre ha tenido un punto truculento, jamás he podido volver a ver la escena de la mamá de bambi. Pero es el cine Coliseum, convertido hoy en gimnasio, el que ocupa la mayor parte de mis recuerdos cinéfilos.

Tenía el cine Coliseum una única sala inmensa, con gallinero arriba. Íbamos todos los domingos por la tarde con los amigos del barrio. Por 25 pesetas veíamos dos películas de la saga 'Le llamaban Trinidad', en las que Terence Hill y Bud Spencer repartían mamporros a diestro y siniestro. Cuando terminaban las sesiones, nos quedábamos sentados en las butacas y como el acomodador nos ignoraba, nos tragábamos de nuevo las dos películas, y no comíamos palomitas ni bebíamos agua. Luego fue el cine Astoria, en mi adolescencia, el más frecuentado. Nos sentábamos, a la salida del colegio, en su escalinata, para charlar un rato más con las amigas, mirar los carteles que anunciaban la película que íbamos a ver el fin de semana, y las vitrinas donde se exhibían algunos fotogramas.

En mi caso, esperar también a que pasara, camino de casa, con sus piernas largas y su andar ligero, el que hoy es mi marido. Había un bar donde nos tomábamos las cañas el sábado a mediodía con una tapa de bacalao con tomate, y pasábamos la tarde mirando el reloj para no llegar tarde a la sesión, soñando ya con ser las protagonistas de nuestra propia película. Amamos el cine porque se quedó como un fotograma en nuestros recuerdos.