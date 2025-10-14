HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un pájaro en mi ventana

Pasan los papamoscas

Pilar López ávila

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Volaban hace unas mañanas los aviones comunes bajo un cielo azul muy limpio, y entre ellos los aviones roqueros, que son muy pardos y algo ... más grandes, y emiten un reclamo semejante, aunque más tímido y menos ruidoso. Me sorprendió verlos juntos, y ver todavía a los comunes, ya que los roqueros son sedentarios y se los ve alrededor de la torre de Bujaco donde se posan para pasar la noche bajo el balcón que simula un matacán. Las benignas temperaturas de este inicio de otoño nos tienen a todos despistados, pero es agradable el frescor de las mañanas que nos recuerda que el frío, tarde o temprano, llegará. Y con él las grullas, que se retrasarán si no bajan las temperaturas y sigue habiendo alimento en sus lugares de reproducción.

