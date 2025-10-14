Pasan los papamoscas

Volaban hace unas mañanas los aviones comunes bajo un cielo azul muy limpio, y entre ellos los aviones roqueros, que son muy pardos y algo ... más grandes, y emiten un reclamo semejante, aunque más tímido y menos ruidoso. Me sorprendió verlos juntos, y ver todavía a los comunes, ya que los roqueros son sedentarios y se los ve alrededor de la torre de Bujaco donde se posan para pasar la noche bajo el balcón que simula un matacán. Las benignas temperaturas de este inicio de otoño nos tienen a todos despistados, pero es agradable el frescor de las mañanas que nos recuerda que el frío, tarde o temprano, llegará. Y con él las grullas, que se retrasarán si no bajan las temperaturas y sigue habiendo alimento en sus lugares de reproducción.

Estos días se llenan de palabras bonitas, como quitameriendas, escaramujo, chotacabras, papamoscas. A partir de mediados de septiembre tiene lugar el paso del papamoscas cerrojillo, pequeña ave que hace honor a su nombre común aprovechando la abundancia de insectos antes de seguir su viaje a tierras africanas. Los papamoscas son pequeños y nerviosos, tienen el pico fino típico de los insectívoros, son grises y tienen una franja blanca en las alas. Se posan para localizar a sus presas y las cazan al vuelo, regresando de nuevo a su percha. Los veo en el jardín del patio, van de las encinas a las catalpas, y su sencillo reclamo se mezcla con el de los petirrojos y los mirlos, que se alarman por nada.

Tras las pocas lluvias septembrinas, han brotado las quitameriendas, las flores de los cólquicos, que parecen nacer directamente de la tierra y nos cuentan que nos quedamos sin merendar porque los días se acortan. Me mandó mi hermana una foto de un prado profusamente florecido en los alrededores del monasterio de Tentudía. Aunque la quitameriendas sale por doquier, porque es flor de otoño. A escuchar la berrea nos fuimos un atardecer a la Sierra de San Pedro, cerca de Aliseda. Ciervos no escuchamos, pero sí chotacabras, que llenan el aire con esa vibración molesta que es su reclamo y que nadie diría que la emite un ave a la que le gusta más el suelo que el cielo, y se camufla tan bien que puedes pisarla porque no la ves.

Pronto se irán también los chotacabras hacia el sur y se quedará la sierra triste y callada, como en la canción, aunque no se refiera a estas sierras, sino a las que abandona el ganado trashumante para venir a pastar a las dehesas extremeñas. Nos quedará el reclamo del cárabo entre las cuarcitas para llenar de misterio las noches. Ahora están los escaramujos en los rosales silvestres. De la sencilla flor rosada se forma este falso fruto que guarda las semillas y es rico en vitamina C y antioxidantes y se puede tomar en infusión o en mermelada.

El otoño viene cálido, de momento, con sus extrañas palabras bellas para nombrar al papamoscas y al chotacabras, a la quitameriendas y al escaramujo.