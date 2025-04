De pájaros y ventanas

Hay un pájaro que se posa en mi ventana cada nuevo día. Me despierta con su canto de alarma de móvil, iluminado por la luz ... del amanecer. Por esa ventana me asomo al mundo que me rodea y que despierta a la vez conmigo. Un mundo parecido, pero no igual que el día anterior. Para eso sirven las ventanas, para asomarse y observar más allá de los muros que rodean nuestra vida.

Escribir unas líneas de opinión en el periódico es como abrir una ventana, tu ventana. Y es también una gran responsabilidad. Ya me lo advirtió mi amiga Irene Sánchez Carrón, que ha colaborado durante muchos años en este mismo medio. Me aconsejó –sabiamente, como siempre– que lo pensara muy bien, que un espacio quincenal exige entrega y constancia. Y aquí estoy, Irene, me he lanzado al abismo de esta aventura porque es muy fuerte la ilusión que me empuja. Pero me lanzo con cuerda, como el que hace puenting a sabiendas de que se lanza para disfrutar.

Siempre quise escribir en el periódico. Qué ilusión me producía pensar en un espacio propio en el que expresar lo que pienso, lo que siento, lo que observo, lo que vivo. Hasta la idea romántica de firmar bajo seudónimo me producía regocijo. Eso de que los lectores no sepan quién se oculta bajo ese nombre ficticio y se pregunten quién es la o el que escribe. Pero no, no se puede firmar con seudónimo una opinión, sería como esconderse, no dar la cara, quitarse de encima la responsabilidad de lo que has escrito. Una opinión hay que firmarla con nombre y apellidos, asumir la autoría y ser consciente de que no siempre estarán de acuerdo los lectores con lo que escribes, ni tampoco pretenderlo.

Por eso tengo que agradecer tanto a Irene, que siempre me anima a lanzarme a las aventuras literarias que me salen al paso, y voy tras los suyos siguiendo su ejemplo porque, para mí, es un referente de mujer, amiga, poeta, escritora.

La oportunidad de escribir esta columna semanal me la ha dado finalmente Marisa García Carretero, a la que agradezco su amabilidad para iniciarme en este camino. También tengo que agradecer a Pablo Calvo por atenderme con paciencia y por gestionar el contacto. Y a Cristina Núñez que siempre me responde con cariño.

Sin grandes pretensiones, 'Un pájaro en mi ventana' quiere ser una ventana abierta a lo que de verdad me importa y preocupa como mujer, madre, profesora, ciudadana. La belleza de la naturaleza y todo lo que la amenaza; la educación de los hijos, del alumnado que veo a diario; los padres que se van haciendo mayores; el futuro de los más jóvenes. Los libros, leer, escribir.

Hay un pájaro que me cuenta cada día lo que ocurre en el mundo. Ese mundo que veo desde mi ventana, igual que otros lo ven desde las suyas. Emprendo esta aventura. Me ato bien la cuerda. Comienzo a volar.