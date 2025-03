Comenta Compartir

Tengo un olmo en la Ribera del Marco. Sí, ya sé que lo he dicho muchas veces. Y sí, ya sé que este olmo no ... es de mi propiedad, sino que es patrimonio de la ciudad y de todos los ciudadanos, pero como lleva una placa con mi nombre, se podría decir que lo he amadrinado. El caso es que lo siento tan mío que cuando abandone este mundo quisiera que enterrasen mis cenizas muy cerca de su tronco, para que hiciera con ellas lo que quisiera o necesitase en ese momento, y ser así estoma, o estambre, o pistilo, o sámara. Puestas a elegir, prefiero ser sámara con semilla dentro para volar lejos y ser germen de un nuevo olmo. Qué idea tan bonita, ser olmo de olmos y así siempre, viviendo eternamente entre el cielo y la tierra.

El pasado domingo 19 de noviembre, para clausurar las Jornadas sobre la Ribera del Marco –que cada año organiza la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco en colaboración con la Biblioteca Pública de Cáceres y ARBA Cáceres, y cuyo precioso cartel ha diseñado la ilustradora María Polán–, se plantaron cerca de cuarenta olmos en una zona cercana a la Huerta del Conde. En esta ocasión, los olmos estaban amadrinados por los centros educativos de la ciudad. Y ahí estábamos nosotros, los profesores del IES Norba Caesarina, alguno incluso jubilado, sin alumnado, pero con el entusiasmo y la emoción que produce siempre plantar un árbol, un olmo que empezamos a considerar como nuestro. El olmo común o negrillo (Ulmus minor) es un árbol esbelto. Por la forma de su copa, se siembra en los paseos para dar sombra –propiciando así un locus amoenus, como nos contara Irene Sánchez en aquella primera plantación–. A mí me gusta este árbol, sobre todo, porque florece temprano. La flor, apenas apreciable, tiene largos estambres para que el viento se lleve lejos el polen. Produce el olmo el fruto con la semilla antes que la hoja. Y este fruto es la sámara, ala membranosa que vuela con el viento de marzo. Estos olmos plantados en la ribera son especiales porque están libres de grafiosis, enfermedad producida por un hongo que se extiende por los vasos conductores y seca las raíces, las ramas, las hojas. El biólogo Juan Ramos explicó que siempre hubo olmos en la ribera y que la enfermedad diezmó su población. Tras investigaciones en la universidad, estos árboles sanos han sido donados por el Ministerio de Transición Ecológica y la Diputación. Es una alegría que se planten de nuevo en este entorno de la Huerta del Conde, que fue además lugar de mi infancia. La ribera, enclave natural, histórico, patrimonial y cultural, aúna de esta manera educación y naturaleza, sumando valores que la siguen haciendo importante para la ciudad de Cáceres, pues ya lo fue desde el inicio de su poblamiento. Haber plantado dos olmos en la ribera es un gran honor. No es nostalgia del pasado, es esperanza en el futuro. El futuro de la Ribera del Marco.

