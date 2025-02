Mi querida Paula Merlán, escritora de literatura infantil y juvenil con la que he escrito varios álbumes ilustrados, inauguró la feria del libro de Ferrol ... el pasado 23 de abril leyendo un pregón que concluyó con una frase que suscribo totalmente. Ella cuenta que un profesor suyo dijo en una ocasión que «cuando terminamos de leer un libro, no somos los mismos que cuando comenzamos, porque de alguna manera ese libro nos va transformando por dentro». De modo que la lectura nos transforma y si somos lo que vivimos, también somos lo que leemos.

Mi hábito lector ha ido transformándose con el tiempo. Cuando era adolescente, iba a la biblioteca pública todas las semanas y me hacía con una nueva entrega de 'Los tres investigadores', que me chiflaba porque los protagonistas eran de mi edad y siempre andaban metidos en asuntos misteriosos que les hacían vivir increíbles aventuras.

Hoy en día tengo la suerte de tener mi –nuestra– propia biblioteca en casa, una habitación exclusiva para nuestros libros. Así que voy desde el salón y regreso con 'El libro de las maravillas' de Marco Polo. Soy consciente de que jamás leeré ni la cuarta parte de los libros que atesora nuestra biblioteca, pues necesitaría cuatro vidas más, como mínimo. Pero tenerlos ahí, tan cerca, me anima a pensar que los iré leyendo cada noche sentada en el sofá.

La lectura es imprescindible en mi vida. Es hallazgo y sacia mi curiosidad. Es mi lugar más íntimo. Sé que no todo es leer, el tiempo que vivimos hemos de distribuirlo bien, darle prioridad a lo importante, a las personas que nos rodean, a nuestro círculo vital. Y luego viene todo lo demás que nos llena la vida, como dedicar un tiempo a la lectura. Ese tiempo, para mí, es el colofón del día.

En el año 2011 fui la encargada de escribir el pregón del día de las bibliotecas en Extremadura, que terminé así: «Imaginamos que somos tortugas gigantes, que guardamos bajo nuestro caparazón las historias que nos han contado, los libros que hemos leído y los libros que soñamos algún día poder leer. Somos auténticas bibliotecas ambulantes».

Leer es disfrutar, es conocer lugares a los que nunca iré, escuchar historias que nunca escuché, ver cielos por los que nunca volaré. Es vivir otras vidas que nunca viviré. Leer es viajar con la imaginación, sentada en el sofá de mi salón.

He pasado la tarde preparando clases, corrigiendo tareas, escribiendo algo mío. La pantalla del ordenador se me ha pegado a la retina. El día llega a su fin y me siento para terminarlo como deseo. Abro el libro de las maravillas. Y ahora les dejo porque me he trasladado al siglo XIII. Estoy en la inmensidad de la llanura asiática. Acompaño a Marco Polo en la embajada que le ha encomendado el Gran Khan, emperador de los mongoles, señor del más vasto imperio del mundo conocido. Nunca antes había visto una manada de caballos esteparios. Soy lo que leo.