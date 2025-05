La señora de Torrecilla era viuda, vivía sola y, según las habladurías del vecindario, salía por las noches a rebuscar entre los contenedores y se ... llevaba a casa objetos desvencijados que otros habían desechado. La señora de Torrecilla vestía siempre de azul, abrigo de paño azul, zapatos azules, sombrero azul. La señora de Torrecilla, solo visible como chisme de vecinos, era invisible. Este personaje de mi novela infantil 'Los topillos del señor Villa' (Anaya, 2025) es inventado, ha nacido de mi imaginación, pero solo en parte, porque la señora de Torrecilla está basada en una persona real. La veo a veces por mi barrio. Es una señora mayor, con muchas arrugas, de pelo corto cano, delgadísima. Lleva casi siempre un abrigo azul y un sombrero, también azul. Es posible que algunos lectores la reconozcan según esta descripción, pero ¿la conocen? ¿La conozco yo? No, jamás he hablado con ella, no sé de su vida, no sé su nombre, no sé por qué lleva siempre un abrigo azul. La veo a menudo, pero para mí es invisible.

Más de cuatrocientas personas duermen cada noche en el aeropuerto de Barajas. Y aunque son visibles para los viajeros y trabajadores, son, en verdad, invisibles. Al parecer, los van a censar. ¿Dejarán entonces su invisibilidad? Me temo que no. Cada sintecho tiene su historia, no sabemos cuál, su vida y las circunstancias que le han llevado a esta situación. Pero todo esto nos es ajeno. Seguirán siendo invisibles, durmiendo noche tras noche en el suelo y vagando por las terminales, como fantasmas que nadie quiere ver.

Hace unos días, en el supermercado, un señor mayor al que veo a menudo haciendo la compra y hablando solo, era incapaz de abrir las bolsas de plástico para coger la fruta. Le eché una mano y entonces me asusté. Me asusté porque me habló. No sé, quizás me dijo algo sobre lo difícil que era abrir aquellas dichosas bolsas, y más con los guantes, y me asaltó el pensamiento de que, si le contestaba, lo más probable es que no me dejara tranquila haciendo mi compra. Pensamiento más egoísta no se puede tener, lo reconozco. Reconozco que soy la primera que pasa de largo, que evita la mirada, que no entabla conversación. Que siempre tiene prisa. Así que me acordé de la señora de Torrecilla que yo misma me había inventado, me acordé de los cuatrocientos sintecho del aeropuerto, me acordé de tantas personas invisibles que veo a diario y me pregunté si estaba siendo honesta con todas ellas y conmigo misma. Contestar a este señor no iba a suponer nada, no cambiaría nada. Solamente dejaría de ser invisible, al menos durante unos minutos.

Así que asentí. Efectivamente, estas bolsas se abren fatal. Y luego charlamos sobre lo que habían subido los precios de todo. Y aún pagando, seguía tras de mí hablando, aquel señor mayor que forma parte de la legión de invisibles con los que me cruzo cada día y a los que aparto de mi mirada, de mi pensamiento y niego la palabra.