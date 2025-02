Las innombrables

Pero, ¿dónde os escondéis por el día, malandrinas, que todo lo hacéis con nocturnidad y alevosía? Sois, diría, lo peor del verano, el encuentro más ... indeseado en la oscuridad de la noche, que es cuando salís de vuestros escondrijos para medrar por las aceras, trepar por las cañerías y emerger por los tragantes de los lavabos para aterrorizarnos con vuestra negra coraza.

En mis recuerdos no erais así, sino mucho más pequeñas, y rubias, y diría que no volabais. Me despertabais en mitad de la noche recorriendo sigilosas mi cuello, y me levantaba como un resorte encendiendo la luz de la mesita, para ver cómo os escondíais bajo la cama. Luego corría hacia la cocina para coger el fluflú y rociaba la habitación entera con sus vapores malignos. Entonces tenía que dormir en el salón porque ya era imposible respirar. Por la mañana recogía vuestros cadáveres bajo la cama y recordaba la pavorosa noche mirando de reojo las paredes.

De unos años para acá no sé qué os ha pasado, vuestro tamaño se ha cuadruplicado, ¿de dónde habéis venido? De donde quiera que sea, es seguro que vuestra nocturnidad y correrías son para muchos una pesadilla de verano. Porque vuestro aspecto es de lo más repugnante: ese cuerpo ovoide y aplanado rozando el suelo, esa cabeza pequeña con largas antenas, esas patas alargadas y espinosas, esas alas que usáis a veces en vuelo errático.

Y sin embargo, he de rendirme a vuestra prodigiosa capacidad de adaptación a todos los entornos, lo que ha permitido que habitéis tantos lugares. Sois tan resistentes que se creó el bulo —este sí, científicamente confirmado— de que podríais sobrevivir a un ataque nuclear, y si bien vuestro exoesqueleto os protege, parece ser que una bomba de varios kilotones os aniquilaría. Ahora, un mes sin comer no lo aguanta cualquier ser vivo, y estar casi una hora sin respirar tampoco. Perder la cabeza sería la muerte para cualquiera, pero vosotras os mantenéis vivas gracias a vuestro sistema nervioso descentralizado.

La flexibilidad de vuestro cuerpo os permite sorprendernos en la ducha mañanera, ¿cómo habéis podido salir por esa estrecha rendija de ventilación? Los pelos sensoriales de vuestras patas detectan hasta la más mínima vibración, haciendo que reaccionéis con rapidez ante el inminente peligro de un zapatazo. Aunque yo es veros y echo a correr en la misma dirección, pero en sentido contrario. Sacáis mi parte más deportiva y, en cuestión de segundos, hacéis que aflore mi blatofobia desde lo más profundo de mis entrañas.

Solo una cosa os agradezco, vuestro papel descomponedor. Allá donde haya basura estáis vosotras, haciendo regresar al suelo los nutrientes, labor fundamental para el reciclado de la materia orgánica.

A estas alturas del artículo confío, queridos lectores, que habrán adivinado de qué les hablo. Y si no, me van a disculpar que siga sin nombrar a las innombrables, a ver si se cumple eso que una vez dijo alguien, y que ahora se dice mucho: lo que no se nombra, no existe.