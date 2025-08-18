HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente ¿Qué ha pasado este lunes, 18 de agosto, en Extremadura?
Un pájaro en mi ventana

La hora de los murciélagos

Pilar López ávila

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:08

Son las nueve y media de la noche. Aparece una sombra en el cielo, aún luminoso, de agosto. No es mariposa, aunque su vuelo es ... errático. Tampoco es ave, pero baja a beber a la balsa de agua de la piscina, haciendo una finta al aire, como lo hacen los aviones comunes y las golondrinas. No es ovni ni dron. Si emite algún sonido, es inaudible para el oído humano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  6. 6 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  7. 7 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  8. 8 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  9. 9 Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214
  10. 10 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La hora de los murciélagos

La hora de los murciélagos