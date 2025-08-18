Son las nueve y media de la noche. Aparece una sombra en el cielo, aún luminoso, de agosto. No es mariposa, aunque su vuelo es ... errático. Tampoco es ave, pero baja a beber a la balsa de agua de la piscina, haciendo una finta al aire, como lo hacen los aviones comunes y las golondrinas. No es ovni ni dron. Si emite algún sonido, es inaudible para el oído humano.

Antes de que se abran los periquitos y perfumen el aire con sus olorosas flores de colores, antes incluso de que acechen las salamanquesas a los miles de insectos que se acercan, deslumbrados, a las luminarias; antes de que brille en el cielo la estrella vespertina (que no es estrella, sino Venus), llega la hora de los murciélagos.

La especie más común, el pequeño Pipistrellus pipistrellus, tiene el mismo aspecto terrorífico que otros quirópteros, como el murciélago grande de herradura, uno de los de mayor tamaño. Estos mamíferos voladores se ocultan durante el día en refugios frescos y aparecen de la nada en el cielo crepuscular. Buscando su alimento, equivocan a veces el camino y se cuelan por las ventanas abiertas de nuestras casas, provocando el pánico. No hace mucho, lo normal era tener una familia de murciélagos en los tambores de las persianas antiguas. Quiroptofobia es el miedo irracional hacia estas criaturas que, si bien pueden ser transmisoras de enfermedades como la rabia, lo normal es que huyan de la presencia humana, mordiendo solo para defenderse si se sienten amenazadas. Recuerdo cuando era niña que los chavales cogían los murciélagos que caían al agua de la piscina y, sujetándolos con las alas abiertas, les ponían un cigarrillo encendido en la boca. Muchas son las atrocidades que se cometen contra estos animales, tan horrendos, odiados y temidos, como beneficiosos. Es posible que fuéramos más benevolentes con ellos si supiéramos que pueden ingerir hasta 1.000 insectos por hora, la mayoría mosquitos transmisores de enfermedades.

En una ocasión tuve dos murciélagos. No recuerdo ahora, pero supongo que alguien me los dio, sabiendo mi afición a llevarme a casa cualquier animal que considerase desvalido. Los llamé Murci y Lago. En mi ignorancia, los alimenté con comida poco adecuada a su régimen insectívoro. Se murieron en poco tiempo. Hoy en día, en el centro de recuperación de la fauna salvaje Los Hornos de Sierra de Fuentes, se hubieran hecho adultos comedores de miles de insectos. Y es cierto que ha habido un cambio de mentalidad en los últimos tiempos hacia la protección de los murciélagos, dada su importancia como insectívoros. Desde la localización y conservación de sus colonias de cría, hasta la instalación en los alrededores de los cultivos de torres con refugios. Sin duda, una de las mejores formas de combatir las plagas que merman algunas producciones agrícolas.

Tal vez, la misma tela mosquitera que evita que entren insectos a nuestras casas, puede librarnos del terror nocturno de un murciélago agarrado a la cortina del salón. Dejemos que mosquitos y murciélagos libren sus batallas a la luz de las estrellas.