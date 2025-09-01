HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 1 de septiembre, en Extremadura?
Un pájaro en mi ventana

El gusanillo lector

Pilar López ávila

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:41

Aún queda verano, pero finalizado agosto da la sensación de que el estío está vencido. Vislumbrar la segunda quincena de septiembre es pensar en el ... inicio de un nuevo curso, en dejar atrás los días de asueto y volver a conectarse con el trabajo, siempre con la mirada puesta en un comienzo ilusionante. Entre olas de calor insoportable e incendios que han quemado, sobre todo, nuestra alegría, y han llenado de negras nubes de humo y ceniza nuestros cielos y esperanzas, ha habido algunas treguas, días en los que las temperaturas han bajado ligeramente, charlas agradables con los amigos, una salida inesperada con la familia, un buen libro bajo el abrazo de un plátano de sombra. La lectura, para mí, sigue siendo una tabla de salvación a la que me agarro con fuerza cuando veo negros nubarrones en el horizonte. Y aunque hace unos días leí, en una revista especializada en literatura, que hay personas que no leen y son igualmente felices, también opino que hablar de lectura nunca está de más, y es dar pistas sobre un hábito que genera felicidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  3. 3

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  4. 4 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  5. 5 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  6. 6 Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  7. 7 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  8. 8 Preocupación en la calle Hernán Cortés de Cáceres por los objetos lanzados desde un edificio
  9. 9

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  10. 10 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El gusanillo lector

El gusanillo lector