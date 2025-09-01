Aún queda verano, pero finalizado agosto da la sensación de que el estío está vencido. Vislumbrar la segunda quincena de septiembre es pensar en el ... inicio de un nuevo curso, en dejar atrás los días de asueto y volver a conectarse con el trabajo, siempre con la mirada puesta en un comienzo ilusionante. Entre olas de calor insoportable e incendios que han quemado, sobre todo, nuestra alegría, y han llenado de negras nubes de humo y ceniza nuestros cielos y esperanzas, ha habido algunas treguas, días en los que las temperaturas han bajado ligeramente, charlas agradables con los amigos, una salida inesperada con la familia, un buen libro bajo el abrazo de un plátano de sombra. La lectura, para mí, sigue siendo una tabla de salvación a la que me agarro con fuerza cuando veo negros nubarrones en el horizonte. Y aunque hace unos días leí, en una revista especializada en literatura, que hay personas que no leen y son igualmente felices, también opino que hablar de lectura nunca está de más, y es dar pistas sobre un hábito que genera felicidad.

Vencido, casi, el verano, quisiera pensar que muchos jóvenes, durante esos largos ratos de aburrimiento que a veces deparan sus días, han sido picados por el gusanillo lector y los ha transformado en lectores felices por siempre jamás. Recién empezado el periodo vacacional, hablaba en este mismo espacio de los libros que me recomendaban algunos amigos y amigas. Sus recomendaciones fueron tan variadas, como diferentes son sus gustos y personalidades. Y antes de que se acaben estos días y la rutina vuelva a ocupar nuestras vidas, he preguntado a mi querida sobrina Laura, una joven veinteañera, con su licenciatura y su máster, en un momento de su vida en el que está intentando labrarse un futuro, sobre sus lecturas de verano. Libros jóvenes y refrescantes, comentados por ella, algunos ya son clásicos:

'El Imperio Final', de Brandon Sanderson: el primer libro de la primera trilogía de Nacidos de la Bruma y, para muchas personas, abre la puerta hacia el universo del Cosmere. Encontrarás un sistema de magia original, personajes entrañables y un universo que te dejará con la boca abierta. 'El Jardín Olvidado', de Kate Morton: preciosa historia en la que se entremezclan el pasado y el presente hasta conectarlos para resolver el misterio que los une. Te aseguro que no querrás parar de leer hasta que obtengas las respuestas. 'El Médico', de Noah Gordon: la narración extraordinaria de Gordon te trasladará al Ispahán del siglo XI y engancharte a la historia de Rob Cole, un personaje con el que te encariñas. 'La Sombra del Viento', de Carlos Ruiz Zafón: primer libro de la famosa tetralogía de Carlos Ruíz Zafón, donde encontrarás el Cementerio de los Libros Olvidados y un libro especial: La Sombra del Viento de Julián Carax, cuyo autor tiene secretos que querrás conocer.

Laura, como muchos jóvenes, ha sido picada por el gusanillo lector, que nunca abandona a sus víctimas. Si quieres seguirla, te dejo su Instagram: @laurilovesbooks.