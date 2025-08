Íbamos en verano al campamento del colegio en la Sierra de Gredos, cerca de la localidad de Hoyos del Espino. Recorríamos a pie la serranía, ... subíamos al circo glaciar y nos bañábamos en la laguna Esmeralda, que tenía ese color verde y un agua que te amorataba los labios. Había neveros que formaban pequeños regatos que confluían en la Laguna Grande, tan solitaria y misteriosa.

Eran días de convivencia en plena naturaleza que nunca he olvidado. Con luna nueva hacíamos la experiencia de la noche, que consistía en salir del campamento y caminar monte arriba, a la luz de las linternas, hasta algún lugar donde nos pudiéramos sentar en el suelo o sobre las rocas. Una vez acomodadas, apagábamos las luces y guardábamos silencio. Entonces empezaba el espectáculo. Y era cuando nos dábamos cuenta de que la noche no es tan oscura, ni tan silenciosa, ni tan aburrida como creíamos.

Aparecía primero Venus luminoso sobre un cielo que se oscurecía a la vez que se iba llenando de estrellas. Poco a poco, una franja blanquecina se hacía visible en el firmamento. Era la Vía Láctea, con sus nebulosas y sus astros, que imaginábamos muy lejos, a infinitos años luz. A la visión del cielo se le unía, a veces, el canto misterioso del chotacabras, aunque entonces no sabíamos que era un ave lo que sonaba y eso nos asustaba y rompía la concentración en la experiencia. Regresábamos entre risas, pero con la mirada llena de estrellas y una paz interior tan grande como el firmamento.

De las salidas con luna nueva regresábamos al campamento con una mirada llena de estrellas y paz interior

No fue en aquellas noches cuando aprendí el nombre de las constelaciones, sino en otro Hoyos, en el de la Sierra de Gata, donde se oía el reclamo del autillo entre los olivos. El cielo, libre de contaminación lumínica, me enseñó sus combinaciones de estrellas. Hoy en día aún soy capaz de reconocer algunas, como Casiopea, las Osas Mayor y Menor (en su extremo, Polaris, señalando el Norte), el Cisne o Cruz del Norte, la Lira, el cúmulo estelar de Las Pléyades, las siete hermanas.

Los últimos veranos, desde mi terraza, y a pesar de las luces de la ciudad, he podido contemplar cometas de nombres imposibles que se han acercado a la Tierra en su giro alrededor del Sol, y espero con impaciencia el que se verá a finales de 2025. En este cielo he contemplado el baile de los satélites alrededor de Júpiter y el de los anillos de Saturno.

En pocos días, San Lorenzo llorará sus lágrimas, las Perseidas, restos de la estela de polvo del cometa Swift-Tuttle que, al deshacerse en su contacto con la atmósfera terrestre, dejan un rastro luminoso, las estrellas fugaces, deseos por cumplir.

Hace años que no escucho autillos en los olivos de mi barrio, y los chotacabras no se oyen en la ciudad. Pero mi amiga Cristina me cuenta que en La Montaña suena el ulular del cárabo, y su reclamo es como una risotada. En sus ojos negros y profundos se esconde el firmamento infinito.