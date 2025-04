Cuando éramos niñas, mi hermana y yo escuchábamos embobadas el cuento de 'El enano saltarín' que mi madre nos contaba casi siempre mientras comíamos, ahora ... sospecho que era para que abriésemos la boca y ¡vaya si lo hacíamos!, justo cuando el caballero, oculto tras los árboles, descubría en un claro del bosque al enano dando vueltas alrededor de una hoguera y cantando: «Mañana tendré yo al fin un príncipe que me sirva, y del uno al otro confín nadie sabrá que me llamoooooo… ¡el enano saltarín!». Qué emoción tan enorme, ahora el caballero cogería su caballo y galoparía raudo y veloz hasta el palacio para chivarle a la reina el nombre del enano, que en la versión original es Rumpelstiltskin, pero al ser difícilmente pronunciable, se quedó en el enano saltarín. Mi madre aprovechaba y nos metía, rauda y veloz, a galope, una buena cucharada de lo que fuera, y tragábamos a base de cuentos, mi hermana y yo que siempre fuimos malas comedoras.

En casa de tía Petra pasaba algo parecido. Pero ella nos contaba unas coplillas que aún no se me han olvidado: «Un día vino tía María, ¿qué tía María?, la que te daba las papas y no las querías»; «un día vino tío Andrés, ¿qué tío Andrés?, el que tocaba el almirez», y así unas cuantas más hasta que se acababa el plato y ¡a jugar al patio!

Lo que mi madre y tía Petra hacían se viene haciendo desde tiempos inmemoriales. Se llama literatura de tradición oral, cuentos que residen en la memoria y se transmiten a las siguientes generaciones a través de la voz. Luego llegaron los hermanos Grimm y los recopilaron, y así empecé yo a leer aquellos cuentos de hadas en los que había un poco de todo, final feliz o terrible, tristeza y alegría, pobreza y riqueza, abandono, asesinato, y hasta rapto de niños… «reina, si no adivinas mi nombre, me llevaré a tu hijo».

Aunque en su origen eran cuentos para adultos, nacía así la literatura infantil y juvenil escrita para prevenir a los más pequeños de los peligros del mundo. Con el paso del tiempo se ha ido edulcorando, y hoy en día vivimos una época dorada en la que hay una gran diversidad de temas y variedad de géneros. Con la ayuda de las bibliotecas, escolares y públicas, de las librerías, ferias del libro, encuentros con autores y demás, es fácil que pequeños y jóvenes disfruten de los libros y se enganchen a la lectura. Otra historia es averiguar por qué después dejan de leer, aunque están claras algunas razones.

Para festejar el día del libro infantil y juvenil, la Asociación Cultural Norbanova organiza la tercera edición de la 'Ensalada de cuentos' en la Biblioteca Pública de Cáceres el sábado 6 de abril. Están invitados padres y madres, niños y niñas, abuelos, abuelas, docentes, la tía María y el tío Andrés. Este último que venga con su almirez, para amenizar canciones y cuentos que harán bailar hasta al mismísimo enano saltarín.