Llegó la catástrofe. Posiblemente se podría haber llevado menos vidas por delante, que es lo que de verdad importa, pero es mejor no seguir hablando ... de lo que pudo haber sido y no fue, sino de lo que está siendo. Una ola, más potente que la de la riada, de solidaridad. Miles de personas acudiendo a los lugares inundados para ponerse en la piel de los que lo han perdido todo.

Es la consecuencia de poner en práctica esa palabra que escuchamos tan a menudo: empatía. Que es precisamente eso, ponerse en el lugar de otra persona, identificarse con sus sentimientos. Sentir su pena, su angustia e impotencia.

En esta tragedia, la empatía ha ido más allá de los sentimientos, porque los voluntarios se han puesto también, físicamente, en el lugar de los afectados. Y han cogido palas, rastrillos y escobas. Se han puesto guantes y calzado botas y se han llenado los pies de barro.

La mayoría de ellos son jóvenes, esos de la generación de cristal, pero de cristal templado, que es más resistente, difícil de romper. Los mismos que te organizan un viaje con un clic de móvil, también con un clic se han organizado para estar en los lugares donde se les necesita. Y eso, en mi opinión, es lo más loable de todo lo que ha ocurrido estas dos últimas semanas, y es más que empatía. Es algo inefable, es sentir y ponerse en acción, es arrimar el hombro para desalojar el lodo.

La empatía, sin embargo, no está siempre donde se la necesita. También lo hemos vivido recientemente, triste y dolorosamente. Porque es difícil empatizar con los que son diferentes, con los que no siguen la corriente. A muchos jóvenes les pasa. En los centros educativos pasa. La persona a la que tildan de rara es apartada, separada del resto, y camina varios pasos por detrás del rebaño. Nadie la espera, nadie la ve. Ha pasado siempre, sigue pasando. Porque empatizar con el que es diferente supone separarse también del rebaño, y nadie quiere quedarse atrás, hacerse invisible para los demás por empatizar con el que ya lo es. Que le tilden también de persona rara, diferente. ¡Cuántos jóvenes vemos así en nuestros centros educativos! ¿Quién se acerca a ellos? Se los ve solos en el recreo, en los trabajos grupales son aceptados a la fuerza, en los juegos son apartados. Si consiguen hacer migas con los que son afines, pueden formar una buena panda con la que compartir sus intereses, y eso les salva de la tristeza de estar solos. Pero si no consiguen entrar en los cerrados círculos de las amistades férreas de la adolescencia, se quedan pasando su pena en soledad. Esta es la realidad de muchos jóvenes que no tienen la suerte de gozar de la empatía de los demás. Y hoy lloramos, pero ese llanto ya no salva. Hubiera salvado ponerse en la piel, en la mente, en el corazón. Limpiar el lodo de la incomprensión. Hubiera salvado la empatía.