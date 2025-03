Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia asistí a la conferencia 'Desenjauladas: mujeres en la ornitología ayer y ... hoy', impartida por las investigadoras de la UEx Diana Villanueva y Clara Contreras. Organizada por la Asociación 'María Telo, Feministas de Extremadura' y de la mano de Julia Gonzalo, querida amiga, profesora y representante de dicha asociación, la charla es el resultado de la investigación que han venido desarrollando las citadas investigadoras en el marco del proyecto europeo 'EnviroCitizen: Citizen Science for Environmental Citizenship' (algo así como Ciencia Ciudadana) sobre mujeres del siglo XIX que rompieron los convencionalismos de la época y se lanzaron al campo a observar y proteger a las aves. Este trabajo está acompañado de la exposición 'Alas invisibles: ornitólogas del XIX en la conciencia ecológica', que se puede ver en la biblioteca pública de Cáceres hasta el 25 de febrero.

Hecha esta necesaria introducción, mi interés inicial era conocer la historia de esas mujeres ornitólogas que iniciaron un camino que las llevó a fundar varias asociaciones para el estudio y protección de las aves, de gran relevancia en la actualidad a nivel internacional. Así, Emily Williamson y Etta Lemon, entre otras, a raíz de su protesta contra el uso de plumas en prendas de vestir, se unieron para fundar la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) que hoy en día es la mayor organización de protección de aves de Europa. O Harriet Hemenway y Minna Hall, que hicieron lo propio con la Sociedad Audubon en Estados Unidos.

A medida que la charla transcurría fui siendo consciente del verdadero interés de esta investigación, que aborda cuestiones más importantes. La mujer en el siglo XIX pertenecía a la esfera privada, la del mundo emocional de los cuidados y del hogar. El gobierno, el comercio y el mundo intelectual entraba dentro de la esfera masculina. Se consideraba que las mujeres no tenían capacidad para desempeñar labores y roles propios de los hombres de la época, por eso en muchas pinturas se las representaba con jaulas en las manos, como símbolo del enjaulamiento al que estaban sometidas.

En la actualidad, la sociedad atribuye roles a niños y niñas desde el momento de su nacimiento. Dar visibilidad a aquellas mujeres ornitólogas decimonónicas que se desenjaularon resulta fundamental para que las niñas de hoy en día tengan referentes y crean que el pensamiento científico también les pertenece.

Animemos a nuestras niñas y mujeres a hacer lo mismo. Y a que no se dejen volver a enjaular por modas, por redes sociales, por nuevas imposturas.

Aunque es indudable que las cosas han cambiado, creo que esas esferas todavía se mantienen. Aún queda camino por recorrer para llegar a la igualdad. Caminemos juntos, hombres y mujeres, para lograr que se rompan las esferas. Mantenerlas seguirá siendo una injusticia que venimos arrastrando desde hace tiempo.

Queda mucho que reivindicar, pero estamos en el camino.

Dejemos volar a las niñas y mujeres. Que se atrevan. Que se desenjaulen y sean libres.