Fuimos este agosto al concierto de Teresa Salgueiro en el Museo Pedrilla, a escuchar la voz nostálgica y bella de la que fuera componente del ... grupo portugués Madredeus. La noche era tórrida, soplos de aire venidos directamente del infierno movían levemente las hojas de los árboles, y los abanicos de cartón con la programación impresa apenas aliviaban el sofoco. Pero las canciones de Teresa Salgueiro, con el acompañamiento de violonchelo, piano, percusión y 'vinho' verde, hicieron más llevadera la noche, refrescando los sentimientos.

Pegados a las sillas, recordábamos, antes de comenzar el espectáculo, otros conciertos veraniegos en este singular espacio, en especial aquel de Capercaillie, grupo escocés de música celta, cuya cantante, Karen Matheson, nos recibió amablemente en el camerino ante la insistencia de mi cuñado al grito de «¡Karen! ¡Karen!», desde el patio de butacas ya vacío de espectadores. Una anécdota familiar con la que aún nos sonrojamos. Habló Teresa de una palabra portuguesa, 'inquietaçao', que en español se traduce como inquietud, más bien como un estado de agitación. Mi hermana y yo quisimos entender que hablaba de esa agitación que produce la curiosidad, las ganas por aprender siempre, por buscar, comprender, investigar, crear, imaginar… y que esa 'inquietaçao' se lleva prendida en el día a día. Me gustó tanto esta idea que la anoté para pensar en ella más despacio, tal vez para comentarla en este foro que me permite expresarme.

Teresa Salgueiro habló bien, habló del encuentro entre las personas, del tú a tú que esa noche se establecía entre ella y nosotros. Y habló de los derechos y de la carta universal de los deberes humanos, y que para cada derecho no podemos olvidar que también hay un deber. La 'Carta de los Deberes y Obligaciones Humanos', impulsada por la fundación José Saramago, es complementaria a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Presentada en 2018 en la ONU, «busca promover la idea de que la responsabilidad individual es crucial para la construcción de un mundo más justo y equitativo». Comenzaba el curso la semana pasada y leíamos al alumnado sus derechos como estudiantes, pero no podemos obviar sus deberes.

Que el derecho a la educación conlleva el deber de educarse; el derecho a que se cuide de su salud, la obligación de cuidarse, y de cuidar de los otros; el derecho a los recursos, el deber de protegerlos y preservarlos…Los derechos no pueden relegar los deberes. Copio estas palabras de José Saramago, porque no soy capaz de decirlo mejor: «…el primer deber será exigir que esos derechos sean no solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los Gobiernos realicen en los próximos cincuenta años lo que no han hecho en estos que conmemoramos. Tomemos entonces, nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco mejor». Miremos el mundo de hoy: no estamos haciendo bien los deberes.