Nos cuidan al nacer, aprendemos a cuidarnos mientras crecemos, cuidamos a otras personas y vuelven a cuidarnos. El ciclo de cuidar, cuidarse y ser cuidados se repite a lo largo de nuestra vida. Esto sería lo normal, pero el mundo de los cuidados es complejo ... y no siempre es así. Pues hay recién nacidos a los que no se cuida, y niños y niñas que no reciben los cuidados necesarios durante su infancia, y no hablo solo de estar bien alimentados, sino también de acompañarlos en la ardua tarea de crecer. Luego hay personas que no se cuidan, o que no pueden hacerlo, y las hay que no se implican en cuidar a otras, y muchas, cada vez más, que llegan al final de su vida sin ser cuidadas, solas.

Es curioso que los cuidados entre los seres humanos se remonten a los inicios de la humanidad, cuando hace más de cuarenta mil años los neandertales, que campaban a sus anchas por Europa y Asia, no solo no abandonaban a su suerte a los enfermos o lesionados, sino que los cuidaban movidos por la compasión, y ahí entramos en el terreno de los sentimientos. Además, los neandertales se cuidaban, se limpiaban los dientes y utilizaban hierbas para curar algunas dolencias. Los cuidados, entonces, no son exclusivos del Homo Sapiens. No hay más que fijarse en los comportamientos de muchos animales para entender que cuidar y dejarse cuidar no solo es fundamental para sobrevivir, sino para vivir más y mejor. El sapo partero ibérico transporta los huevos entre sus patas posteriores hasta que los renacuajos están completamente desarrollados. Y resulta fascinante la danza acuática del macho de caballito de mar expulsando a las diminutas crías que ha llevado en la bolsa incubadora durante casi un mes. Es algo extraordinario porque no es común que sean los machos los que se hagan cargo de las crías, ya que los cuidados, por lo general, son tarea de las madres. Prueben si no a acercarse a una vaca con su ternero de pocos días, u observen el comportamiento de una cierva escondiendo a su cervatillo, o el de una ballena protegiendo a su ballenato. Eso es cuidado y amor de madres. Los rabilargos, esos pájaros azulados, no dudan en lanzarse sobre las cabezas de los viandantes si los consideran una amenaza para el nido, ya sea propio o ajeno. Como decía Lynn Margulis, destacada bióloga evolutiva: «La vida se sostiene más por la cooperación que por la competencia».

Leo en un suplemento informativo que se acuña un nuevo término: la «cuidadanía». Me gusta porque significa poner los cuidados en el centro de la ciudadanía. No solo cuidar a los nuestros: hijos, padres y madres, alumnado, amigos; sino también cuidar a los extraños, a los que no conocemos y necesitan ser cuidados, ser escuchados, estar acompañados. «Cuidadanía» es cuidar a los cuidadores y es dejarse cuidar. Es cuidar cuerpo y mente para preservar la salud mental y ahuyentar el fantasma de la soledad.