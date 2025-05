Córvidos urbanos

Comenta Compartir

Me cuenta un compañero que volvieron a atacarle los rabilargos cuando caminaba por Rodríguez de Ledesma, en Cáceres, y que esta vez le propinaron un ... buen picotazo en la cabeza. A los rabilargos, esos pájaros de tonos azulados, cabeza negruzca y cola larga, no hay que perderlos de vista. Escribí esto de ellos en 'Tierra de pájaros': «Reconozco que son bellos, que me recuerdan a pinturas de Oriente, pero he de confesar que no son aves de mi gusto… quizás porque suelen desplazarse en bandos, como si fueran pandilleros, emitiendo un sonido áspero y desagradable… o porque algunas personas cuentan que han sido atacadas por ellos cuando han pasado cerca del árbol donde tenían el nido. Pero no solo por la pareja de rabilargos, sino por toda la pandilla».

Aunque no lo parezca, el rabilargo pertenece a los córvidos, pájaros en general negruzcos, a excepción de urracas y arrendajos que tienen un plumaje más colorido. Y son gregarios, buscan la compañía de otros congéneres para anidar cerca unos de otros y así defender mejor la nidada. El ataque a los paseantes, que pueden ser considerados como una amenaza, responde a esta defensa y no a ninguna inquina contra el ser humano. Aunque es mejor cruzarse de acera si en las inmediaciones vemos a estos pandilleros azulados. Contaba también en el citado libro que, en una ocasión, instalé el telescopio en la terraza del salón para observar la nidada de los jilgueros en una acacia, pero el curso de la primavera hizo brotar las hojas del árbol y el nido quedó oculto. Esta temporada han sido las urracas las que han anidado en una acacia bajo la terraza. He visto cómo construían el nido, una impresionante obra de arquitectura urbana. Y he colocado el telescopio logrando ver, antes de que la primavera siguiera su curso, la incubación de los huevos y a veces, cuando el viento mueve la rama que tapa el nido, algún pollo que se va cubriendo de plumas. Yo creo que urracas y rabilargos se han venido a Cáceres porque se les ha perseguido mucho en sus hábitats naturales al considerarlos dañinos para otras especies de aves. El ser humano, que tiende a desequilibrar, ha acabado también con muchas de las rapaces que son sus depredadores naturales, y por eso las poblaciones de estos córvidos se han visto beneficiadas. Tenerlos cerca, excepto por algún picotazo inesperado, nos salva de plagas de insectos y roedores. Y pensando en equilibrar lo desequilibrado, sería estupendo que se vinieran también los cucos a la ciudad. El cuco pone su único huevo en el nido de estos córvidos y el pollo, que nace el primero, se carga los huevos al lomo y, uno a uno, los arroja fuera del nido. Se queda solo, el muy cuco, y los padres lo alimentan como si fuera suyo. Si hubiera cucos en la ciudad, disminuirían los ataques a los viandantes. Y nos despertaríamos, las mañanas de primavera, con el eco de un reloj de cuco a pie de calle.

