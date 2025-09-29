La Asociación Cultural Norbanova de Cáceres publicó en 2021 un monográfico de la revista Norbania sobre la ciudad que queremos. Revista de literatura y creación, ... este número abordaba asuntos del tejido interno de nuestra ciudad. A través de artículos elaborados por representantes de diferentes sectores de la sociedad, la ciudad que queremos se exponía a través de la palabra, las ideas, las propuestas, las intenciones, desde las distintas áreas que la vertebran, tales como la arquitectura, el urbanismo, la vivienda, la cultura en sus múltiples manifestaciones, el turismo y su relevancia económica, la oferta gastronómica, la red solidaria a través de las instituciones. La ciudad como agente educador, la ciudad como referente histórico, la ciudad soñada, la que queremos para el futuro. Especial relevancia tuvieron los artículos sobre el entorno natural: el cinturón verde que rodea la ciudad, la Sierra de la Mosca que abraza, que prolonga sus ramas a través de la ribera del Marco y del parque del Príncipe a los pies de la Sierrilla.

Las diferentes opiniones sobre la instalación de la mina de litio, supusieron posturas encontradas muy interesantes, cuya intención fue promover el pensamiento crítico y la reflexión para evitar la manipulación. En este año 2025, quisimos repetir el monográfico con la segunda parte de la ciudad que queremos, y se hizo realidad en la entrega 9 de la revista Norbania. Entre su articulado, temas que se quedaron en la recámara en el número anterior: la historia de los cines cacereños, el deporte como fuente de salud para la ciudadanía, la importancia de la biblioteca pública como reservorio del saber que aportan los libros y como referente de actividades culturales, la participación ciudadana en la vida de la ciudad. La remodelación del hospital Virgen de la Montaña tocó un tema candente sobre la integración de este edificio en su entorno inmediato, con la propuesta de que no siga quedando aislado en su histórico promontorio.

Al hilo de las remodelaciones, la polémica vuelve a estar servida con la de la avenida Virgen de la Montaña y su bulevar central arbolado. En mi opinión, las ciudades han de adaptarse al devenir de los tiempos. En la remodelación de la calle San Pedro de Alcántara se suprimió la calzada y la mediana arbolada y se hizo peatonal. Hubo que quitar árboles, pero se plantaron nuevos ejemplares que hoy en día ya dan sombra.

No me preocupa tanto que se cambie la disposición de los carriles para coches y del acerado en el nuevo proyecto de la Montaña, como que se pierda la mayor parte del arbolado, plátanos de sombra en su inmensa mayoría. Escribí sobre Cáceres arbolada hace unos meses, y hablaba de que los árboles son el frescor y la sombra, el susurro del viento y la canción de la lluvia. En la ciudad que quiero no me importa que modifiquen una avenida, pero sí que reduzcan su arbolado. Se hace necesario un urbanismo que traiga la naturaleza a la ciudad, que enarbole la bandera de las ramas, no la del hormigón.