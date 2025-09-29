HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 29 de septiembre, en Extremadura?
Un pájaro en mi ventana

La ciudad que queremos

Pilar López Ávila

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:25

La Asociación Cultural Norbanova de Cáceres publicó en 2021 un monográfico de la revista Norbania sobre la ciudad que queremos. Revista de literatura y creación, ... este número abordaba asuntos del tejido interno de nuestra ciudad. A través de artículos elaborados por representantes de diferentes sectores de la sociedad, la ciudad que queremos se exponía a través de la palabra, las ideas, las propuestas, las intenciones, desde las distintas áreas que la vertebran, tales como la arquitectura, el urbanismo, la vivienda, la cultura en sus múltiples manifestaciones, el turismo y su relevancia económica, la oferta gastronómica, la red solidaria a través de las instituciones. La ciudad como agente educador, la ciudad como referente histórico, la ciudad soñada, la que queremos para el futuro. Especial relevancia tuvieron los artículos sobre el entorno natural: el cinturón verde que rodea la ciudad, la Sierra de la Mosca que abraza, que prolonga sus ramas a través de la ribera del Marco y del parque del Príncipe a los pies de la Sierrilla.

