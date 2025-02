Billete de ida

El día que mi hijo mayor, veinteañero, nos dijo: «En cuanto me gradúe me voy a Australia», esbozamos una sonrisa incrédula de esas que lo ... dicen todo sin mediar palabra. Ni más ni menos que a Australia. «¿No puede ser más lejos, hijo mío?». Le aconsejamos que, si quería tener una experiencia como la que planteaba, buscase un país más cercano, alguno de la Unión Europea, Irlanda por ejemplo, con sus prados verdes, sus acantilados, sus pubs, su whisky y su increíble historia. Allí practicaría el idioma, viviría mil aventuras y todos estaríamos más tranquilos…

Mi hijo mayor lleva un mes en Australia. Hace unos días, precisamente, nos mandó la foto de un koala con su cría dormitando sobre un eucalipto. ¡Qué envidia sana me dio! Y también la del ibis australiano, que según nos cuenta, es un ave que está por todas partes. La del insecto, por su tamaño, no me dio envidia, me dio miedo. Miedo es lo que siento cada vez que pienso que mi hijo está en lo que siempre hemos llamado aquí las antípodas, el otro lado del mundo bajo el suelo que pisamos, a casi 18.000 kilómetros de distancia. Pero este miedo es diferente, es como una luz roja encendida día y noche.

Mi hijo se ha ido a Australia con un billete tan solo de ida, un visado para desempeñar trabajos no cualificados y un puñado de euros en el bolsillo, fruto de un empleo con buenas expectativas de futuro que dejó a los pocos meses de empezar. Él argumentaba que no se veía tan joven con un trabajo estable y que quería conocer mundo. No sé si es una tendencia, una moda, una forma diferente de concebir la vida, pero tengo la sensación de que muchos jóvenes de hoy en día piensan en su futuro de una forma diferente a la que yo, al menos, pensé cuando tenía su edad. Yo preferí quedarme y buscar un trabajo fijo, comprar una casa, un coche. Ellos no se asustan con los alquileres, montan un viaje con escalas en un clic y no les importa alojarse en un hostel.

Quiero entender la aventura de mi hijo, al que le sienta bien hasta el casco de albañil, ha hecho amigos de diferentes países con los que practica inglés, vive en una ciudad de medio millón de habitantes y se baña en las aguas del Pacífico porque allí es primavera. Y a diferencia de algunos que se empeñan en dibujar fronteras para delimitar su terruño, otros, como él, prefieren borrarlas y hacer suyo el mundo entero. Qué utopía tan maravillosa.

«Da a los que amas alas para volar…», que ya lo dijo el Dalai Lama. Pero también «raíces para volver», que nuestro temor es que las eche allí.

Mi hijo mayor voló hasta Australia con un billete de ida. No nos gustaría que regresara sin haber cumplido sus expectativas. Eso sí, el día que nos diga que ha comprado el de vuelta, daremos unos saltos que ni los canguros.