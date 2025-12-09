HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 8 de diciembre, en Extremadura?
Ibarrola
Un pájaro en mi ventana

La amabilidad

Pilar López Ávila

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Son tiempos de crispación. Asistimos a diario a batallas dialécticas entre representantes públicos que enarbolan la bandera del insulto y la descalificación. Y no solo ... en el ámbito de la política. También en nuestra vida privada, en nuestro centro de trabajo, en la calle, hasta en ambientes de ocio y diversión –no hay más que ver a los progenitores gritando contra el árbitro en un partido de fútbol en el que juegan sus hijos–. Finalizado el primer trimestre, evaluado el alumnado, el profesorado queda más exhausto por el ambiente de tensión y nerviosismo que se genera durante el periodo de evaluación, que por el proceso en sí. Pero como no me gusta escribir en negativo, propongo una salida positiva. ¿Qué tal una pizca de amabilidad? La amabilidad es como la sal, una pizca alegra el guiso. Y así, ante la agresión verbal o gestual, la palabra agradable y la sonrisa desarbolan al oponente. Le preguntaba a mi alumnado, en la sesión de preevaluación, cómo se habían dirigido a los demás durante este trimestre. ¿Lo habéis hecho con amabilidad? ¿Con cariño y respeto, con consideración? Lo que deis, os vuelve. Utilizando un simil hortelano, lo que sembréis, recogéis. Y a veces, con creces.

