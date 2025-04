Adiós a Luis García Paradell

Comenta Compartir

Pero qué pronto se ha ido Luis García Paradell. Ha estado luchando y siempre con optimismo. Él le ha llevado para que no sufra y ... para evitarle lo que nos viene encima. Para que con Él interceda por nosotros desde ahí arriba, pare la guerra de Ucrania, haya una solución para los supervivientes de Turquía y Siria, fuera covid, aliento para los enfermos y que no padezcan. Ya lo creo que ha luchado. Hace años empezó con los problemas: le ingresaban, regresaba a casa, volvía a tener una hemorragia, mejoraba... Aunque se le veía muy delgado, Luis no daba su brazo a torcer. Era médico y siempre se agarraba a un clavo ardiendo, con su optimismo se sentía mejor y... ¡Venga, vámonos de viaje, a disfrutar de la vida! ¿Y la moto? ¡Cómo no iba a coger la moto! «Muchacho, ten prudencia», le decían. ¿Cómo no iba a saber en su interior si era bueno o no? ¡Claro que ha disfrutado la vida hasta el último momento! Yo le preguntaba a Loly: «¿Y él, como médico qué dice?» . «Ay, muy optimista con muchas esperanzas». ¿Se lo tragaba, disimulaba? No lo sabremos. La cuestión es que es un campeón y lo ha sabido hacer muy bien. Su sonrisa siempre estará perenne con nosotros. ¡Qué buena gente era! A todo el mundo le caía bien. Buen compañero, médico y amigo, siempre sonriendo, simpático, afable, cariñoso, dinámico... Ha disfrutado de la vida, entrañable con su familia, su mujer, sus hijos, sus nietos... esa piña que eran y seguirán siendo.

Cartas al director