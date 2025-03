Comenta Compartir

En 1982 Alfonso Guerra declaró enfáticamente: «Montesquieu ha muerto». Luis XIV, el de «El Estado soy yo», no lo hubiera dicho mejor. Una declaración de ... principios que implicaba la fusión de los tres poderes, en manos del Gobierno. La democracia, al final, se convierte en la peor de las dictaduras. El pueblo elige, lo que hagan después con su voto es harina de otro costal. Con una mayoría absoluta, el poder legislativo y ejecutivo están garantizados. A continuación viene la injerencia política en el poder judicial. No llegó hasta 1985, me aclara mi hijo, y ya de entrada suscita las más negras sospechas. «Cada una de las cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales...». Con una mayoría absoluta, el porcentaje está garantizado. La reforma de 2022 ensombrece aún más el panorama, elimina la mayoría absoluta y basta con una simple. De esto nos ha servido a los demócratas tanta ilusión, tantas esperanzas puestas en una transición, modélica, pero que nos ha traído hasta aquí, por mor de los que de demócratas tienen muy poco y quieren pegarse al sillón de sus entretelas con Superglue.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora