El subsidio de desempleo

Me refiero al subsidio de desempleo de los políticos. Si un ministro cobra al mes 6.617 euros, al cesar cobra un 80% por un ... tiempo equivalente al ejercicio del ministerio. En 1992 Felipe González instituyó la pensión vitalicia para los expresidentes y Monago el estatuto del presidente. Al final, chupar del bote. Pere Aragonés cobra la nada despreciable cantidad de 130.250 euros al año. Una bagatela. Los sueldos del Tribunal Supremo, por allá se andan. En tiempos de Franco, era famoso el motorista que llegaba a casa de los ministros con la carta del cese. No creo que Franco les diera gran cosa, ni antes ni después. Su austeridad con la función pública fue proverbial, como con otros estamentos, como el Ejército. Irene Montero e Ione Belarra se mesarán los cabellos ante la nueva situación. Por qué no piensan un poquito en los verdaderos desempleados, sin un céntimo ahorrado, porque es imposible, y una familia que quiere comer todos los días.

Cartas a la directora