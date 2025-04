Comenta Compartir

La Semana Santa de Badajoz, declarada de Interés Turístico Internacional, reúne méritos más que suficientes. No se trata de chauvinismo, la mía mejor que la ... tuya, como la eterna polémica entre las dos Esperanzas de Sevilla, a ver cuál lleva mejores joyas, algo bien ajeno a la mujer de un pobre carpintero. Si empezamos por la parte más antigua, la Hermandad del Cristo Yacente está ubicada en una antigua mezquita árabe, hoy iglesia de Santa María la Real o San Agustín, recuperada en 1230. La imagen, impresionante, del Cristo Yacente en su urna y la Virgen de las Lágrimas, primera patrona de Badajoz; mi padre decía que tenía cara de niña, recuerda a las imágenes de la Semana Santa castellana. Ambas imágenes son del siglo XVII. Qué decir de las imágenes de la Hermandad del Cristo de la Espina, llamado así porque allí se venera una espina de la corona. Nuestra Patrona, Virgen de la Soledad. El fervor popular de la Borriquita, que abre la Semana Santa. No he podido nombrarlas todas, o me llevaría mucho tiempo; espero sepan excusarme.

Cartas al director