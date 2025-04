Comenta Compartir

He leído en HOY que en la Selectividad habrá una mayor laxitud en cuanto a la ortografía. Con el nivel que hay... dónde pensarán llegar. ... Hace muchos años, en el centro de Formación Profesional de Montijo, el decreto de contenidos mínimos era muy claro: en Lengua de primero, se aprobaba con cuatro faltas de ortografía. Pura falacia. El que cometía cuatro faltas, podía cometer siete. Que un alumno cometiera cuatro era un imposible o yo, al menos, no conocí ni un caso. Era norma de obligado cumplimiento, si no querías un lío con los padres, que ya por entonces estaban subidos a la parra y te la liaban por cualquier cosa. Entonces recordé dos ortografías que me importaban mucho: las de mis dos hijos. El pequeño, con diez años tenía una acentuación perfecta. Misión cumplida.

Cartas a la directora