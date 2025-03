Más Memoria Histórica

Comenta Compartir

Me refiero al artículo de Justo Vila Izquierdo, aparecido en HOY hace poco. Mi prima dice que el abuelo, general de ingenieros, pudo haber recuperado ... el cuerpo de su hijo, en una fosa en el cementerio de Vicálvaro. Con los medios de entonces, pura fantasía. Y hay que tener el tipo de terreno, si favorece a la fauna cadavérica. De eso hablaba mi padre, letrado de la causa general, al que le tocó exhumar la fosa de Paracuellos y de milagro no acabó allí. Eran esqueletos pelados, algunos, muy pocos, llevaban documentos y se les pudo identificar. Aristócratas, muy pocos, mayordomos, sirvientas, empleados del tranvía, telégrafos. Se puede consultar en la Fundación Pablo Iglesias. La izquierda llevaba un escrutinio escrupuloso, donde no solo aparece el nombre, sino lugar, fecha de la muerte y profesiones. El genocida Santiago Carrillo adoptó la solución final asesinando a 2.500 civiles, entre ellos, viudas con cinco hijos. El Gobierno ya estaba en Valencia, huyendo del frío y el hambre de Madrid, y tampoco hubiera puesto muchos problemas. El cónsul de Oslo, Félix Slayer, lo denunció y no le hicieron mucho caso. Él acogió en la legación a mi padre y mis tíos, hasta que salieron de Madrid en una expedición, organizada por Gutiérrez Mellado, agente doble de la KGB y el Servicio de Inteligencia de Franco. En cuanto a la masacre de Badajoz, de la que habla Justo Vila, más despacio. Hace tiempo, Antonia Márquez Anguita afirmaba que en la toma de Badajoz murieron 20.000 personas y San Juan era un mar de sangre que bajaba por las calles aledañas, puestos a disparatar... la historiografía marxista, Hugh Thomas o Sánchez Marroyo, magnífico profesor de Historia Contemporánea, reducen la cifra a unos 300. Memoria Histórica, para cuánto tiempo y con qué utilidad.

