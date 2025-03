A José Luis Arellano

Comenta Compartir

Ni envidia, ni dolor, que usted me adjudica, porque es mucho lo que le debo a Mérida. En el Teatro Romano, siendo una niña, escuché ... por primera vez mi querido himno de la Universidad. Un 'Gaudeamos igitur' cantado por un grupo de estudiantes de Salamanca que, desde el graderío, ofreció ese homenaje. Fue mi padre quien me dijo de qué himno se trataba. Fui feliz cuando el teatro tenía la dignidad que le es propia. Fui feliz trabajando en un instituto, esos 60 kilómetros de ida y vuelta los hacía a diario, con una carretera mucho peor. Los alumnos, incluso los que no salían del «muy deficiente», tenían bien claro los años de antigüedad de la ciudad. Una cosa es el orgullo por un sitio tan especial y otra el chauvinismo más exacerbado. Todo lo que se hace en Mérida es bueno por definición. El teatro clásico es lo suficientemente amplio para representar una obra de Magüi Mira o quién sea. Es como si aparece un émulo de las comedias de enredo de Lope de Vega o Tirso de Molina y se representan sus obras en lugar de las de ellos. Algo de eso ya se ha hecho con La Celestina, que la banalización, por fácil, llega a todas partes. Me reafirmo en el 'panem et circenses' de los romanos, después la zarzuela 'pan y toros'. Si me quieren llamar purista, están muy en su derecho.

