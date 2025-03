A José Leal Benavides

Comenta Compartir

Llamar historiador de pacotilla a Hugh Thomas es un poco fuerte. Sus libros, editados en Ruedo Ibérico, la editorial prohibida por el franquismo, se traían ... de Francia. Si puede usted, José Leal Benavides, igualarse en formación, dígalo. Cometió el error de la objetividad al dedicar un capítulo de su famoso libro, 'La Guerra Civil Española', a la crueldad con los religiosos. Dése una vueltecita por Paracuellos. Mayordomos, sirvientas, empleados del telégrafo, tranvía... ¡Viuda con cinco hijos! No me invento nada, se puede consultar en los archivos de la Fundación Pablo Iglesias. En 1933, con la connivencia de Azaña y Casares Quiroga, fue la matanza de Casas Viejas, durante el bienio blanco, el negro, el de la CEDA. fue el anterior. En la matanza de Granja de Torrehermosa no solo mataron y violaron a una niña de tres años, sino también a dos sirvientas y a la costurera, con su hija de once años. Diecisiete muertos en total. En cuanto a mi familia, entre cinco muertos incluida una chica, uno corrió la peor suerte. No es lo mismo un disparo que morir ahogado, en el puerto de Cartagena, con una piedra atada al cuello. Del resto, no se tiene noticia de su paradero; tampoco interesa, viven en el corazón de todos nosotros. Por mi parte, doy por terminada la cuestión, que ya se alarga demasiado.

Temas

Cartas a la directora