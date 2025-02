La hoguera literaria

Comenta Compartir

Tomo el título de la carta de José Fuentes Miranda (HOY, 13-4).De su nómina de personajes machistas, quitaría a don Quijote y Sancho. ... En el Quijote, al pobre hidalgo lo maltratan las mujeres: objeto de una broma crudelísima por Maritornes y la hija del Ventero, seguimos con la supuesta princesa Micomicona. Las tres mozas que encuentran en el camino llegando a El Toboso, los ponen en fuga, la duquesa Trifaldi, la dueña Altisidora, etc. Si es cierto que don Quijote, harto, acaba con un mal concepto de las mujeres; motivos tenía. La misoginia en la literatura es más vieja que el hilo negro. La tonta de Eurídice mira donde no debe y destruye todo el trabajo de Orfeo; sobre ellos escribió Henry Purcell una preciosa ópera. En 'Los Trabajos y los Días', Hesíodo recomienda al hombre labrar la tierra y luego pegarle a la mujer. El 'Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres', de mediados del siglo XIII, es el primer ejemplo de literatura misógina en España. Las serranas del Arcipreste de Hita, muy lejos de las del marqués de Santillana y las pastorelas francesas, son mujeres fuertes, hombrunas. Los adulterios de las mujeres y los trucos para ocultarlos de 'El Corbacho' del Arcipreste de Talavera son desternillantes. En cambio, en los dramas de honor de Calderón de la Barca, esos adulterios no cometidos y que tan caros cuestan a las mujeres son de una tristeza absoluta. El adulterio en la mujer era delito; en el hombre, no. Ni este feminismo exacerbado, ni el trato dispensado secularmente a la mujer.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora