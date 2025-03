Comenta Compartir

Leo con estupefacción en el Facebook de la Universidad de Mayores que el Gaudeamus Igitur es el himno de la Universidad de Extremadura. Compuesto a ... finales del siglo XIII, empezó a cantarse en las universidades alemanas en el siglo XVIII. Es el himno universal de la Universidad. La Universidad de Mayores es una iniciativa fantástica, obliga a salir de casa, se aprende, se hacen relaciones y se han incorporado diversas actividades, viajes entre ellas. Pero pongamos las cosas en su sitio. Muchos de los que asisten han podido estudiar una carrera. La UNED, el acceso para mayores de 25 años, han cumplido el medio siglo. Tengo compañeros que estudiaban con beca salario y otros que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. Compañeros que vivían en unas condiciones lamentables de dinero. Luego las facultades no eran para los niños de papá que podían pagarlo, sino para el que quería estudiar. Ese himno, que me pone los pelos de punta, nos pertenece. No es lo mismo sentarse a escuchar que currarse, en mi caso, 24 asignaturas, las horas interminables de estudio, la tensión de los exámenes. Ahora, pueden llamarme clasista; lo tengo asumido.

Temas

Cartas a la directora