La fosa de Fuente del Maestre

Comenta Compartir

Esta carta viene a colación de la información aparecida en HOY acerca de los restos de Fructuoso Llorens, fontanés deportado a Orduña durante la Guerra ... Civil. El 20 de julio del 36 a mi abuelo lo detuvieron en la finca 'Sierra Trevijano', muy cerca de Fuente del Maestre y lo llevaron a la iglesia, convertida en cárcel. Estaba amaneciendo cuando entró un miliciano, «don Salvador, qué hace usted aquí» lo sacó fuera y él, mentalmente, dio la bendición a los que se quedaron dentro. Mientras subía a pie hacia el cortijo, pudo escuchar las descargas de fusilería, algo que no olvidaría nunca. De sólida formación intelectual, estudió Filosofía y Derecho, fue un hombre de talante liberal. Mi madre estuvo interna en el colegio de la Institución Libre de Enseñanza de Villafranca de los Barros, instalado en el colegio de los Jesuitas, cuando los expulsaron de España. Allí fue compañera de Arturo Martínez Carrillo, el musicólogo íntimo amigo de mi padre. El talante liberal de mi abuelo no lo convierte en un santo, ni en malhechores a los desgraciados que fusilaron aquella mañana. Según la Memoria Histórica, fueron diez, y los represaliados por el franquismo, 350, nada menos. Se supone que la población de Fuente del Maestre se estancaría por muchos años. La fosa todavía no ha aparecido. Eso no hay quien se lo crea, cómo los nacionales pudieron ocultar esos cuerpos. O pasó como en Ceclavín, donde no aparecían los represaliados y estaban en el Valle de los Caídos, pero eso nadie lo había visto. Nada más falaz que la Memoria Histórica. La historia debe reflejar hechos reales, contrastables y no manipulación de cifras. En cuanto a la memoria, el olvido está prohibido por decreto ley.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director