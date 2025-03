Comenta Compartir

Enhorabuena Francina Armengol, por un discurso digno de la antología del disparate. Un discurso que empieza por un «buenos días» en catalán, vascuence y en ... español, lengua oficial del estado mientras no se demuestre lo contrario, en tercer lugar. Estando frente a la heredera del trono de España, no ha nombrado a la monarquía en ningún momento. Nos lee unos textos en valenciano, vascuence y gallego, traducidos, eso sí, que nada tienen que ver con el asunto del día pero, dado el «totum revolutum» en que han convertido a España las autonomías, al final todo vale. Como dicen en Castilla y León, no parece que el discurso se haya cocido en su puchero, sino más bien «Niña, tú di esto, que es lo que te toca». Porque, para discurso distinto, a la fuerza ahorcan, ya estuvo el de Pedro Sánchez, que se equivocó, es su especialidad, con el protocolo, pero estaba obligado a decir esas palabras. La alferecía que le habrá dado a Puigdemont, es de obligado cumplimiento.

Cartas a la directora