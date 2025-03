Comenta Compartir

En respuesta a Feliciano Correa, en la carta publicada el día 21, debo decirle que no me cabreo, porque mi educación no me lo permite. ... Si acaso, me enfado con Canal Extremadura, por agravio comparativo. El Descendimiento de Badajoz es de Castillo Lastrucci, autor de la Virgen de la Esperanza, de la misma cofradía y un Cristo de la Iglesia de Santo Domingo. En Sevilla, Paso de Nuestro Señor de la Sentencia de la Hermandad de la Esperanza Macarena; Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de Hiniesta. León Ortega, al que usted dedica su defensa numantina, poco habrá aprendido de Belliure o los maestros de la Escuela Castellana. De Belliure, siendo antitaurina, admiro su mausoleo de Joselito en el cementerio de Sevilla, y los del Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Cuántas ofertas ha recibido su Descendimiento, mientras el de Badajoz ha querido comprarlo una cofradía de Sevilla. Pinchando donde puede, según su costumbre, me acusa de buscar lucimiento a costa de mi padre. No necesito ese lucimiento. No recuerdo haber citado a mi padre como fiscal jefe, si acaso como letrado de la Causa General, y no soy yo sola, aparece en el libro de R. Casas de la Vega, Madrid, el Horror Julio de 1936. Mi padre era mucho más que una autoridad de la provincia. Finalista del Premio Lope de Vega de teatro. Perfecto dominio del inglés. Especialista en Música Clásica y en la partida ciega de ajedrez; esto último lo recoge Camilo José Cela en su libro 'Geografía errabunda', un recuerdo de cuando estuvo en Badajoz y comió en nuestra casa. No puedo decir que me haya hecho a mí misma; es mucha la herencia recibida y no precisamente de dinero.

Cartas a la directora