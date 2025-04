El declive de la tauromaquia

Comenta Compartir

Decía un técnico de sonido de televisión que dejó transmitir corridas de toros porque no podía soportar los gemidos del toro en su agonía. No ... creo que este sea el sentimiento humanitario que está alejando a los espectadores de las plazas, pero algo hay, y lo que ahora es declive puede ser pronto caída en picado. En la Feria de San Isidro ya no se cumple el 'Lleno de no hay billetes' que antes se daba de principio a fin. Siendo el aforo de 24.000 espectadores, ha habido asistencias de 17.000 dos días y otra de 18.000. Casi llenos, cinco días incluida la emblemática corrida de la Beneficencia. Es una ligera tendencia a la baja, que si aumenta, puede ser muy significativa. En Cáceres fue regular tirando a mal, contando con el tiempo que llevaban sin corridas, y en Badajoz fracaso total. Marbella, después de dos lustros sin toros, un cuarto de entrada. La guinda al pastel la ha puesto la corrida de Sevilla el día 23: media entrada. Esto es lo que hay y nada peor que ponerse de espaldas a la realidad. Sobre todo los empresarios, a los que no les salen las cuentas ni de broma.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director