DANA y cambio climático

Comenta Compartir

Cómo no se iba a relacionar una cosa con la otra. Lo dijo un meteorólogo en Radio Nacional, que las inundaciones de Valencia eran producto del cambio climático, de paso decía que el cauce del Turia se desvió en 1957 por una inundación; entonces, que ... yo sepa, no había cambio climático. No pudo ser más agorero, porque decía que la temperatura del Mediterráneo estaba subiendo y vendrían tremendas catástrofes. Lo dijo, ya se ve, en el momento más oportuno. Cuando la riada de Badajoz no había cambio climático y fenómeno más raro es muy difícil. Isabel Gemio atribuía al cambio climático incluso los terremotos, porque, en sus propias palabras «la tierra se enfadaba». Venecia y Cádiz desaparecerán bajo el agua, como producto del cambio. Llevan siglos desapareciendo. Son zonas de abrasión marítima, como los Países Bajos lo son de regresión marítima. El cambio climático se ha convertido en el cajón de sastre, donde todo cabe.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora