Hemos vuelto a la etapa de «caca, pedo, culo, pis». O eso parece en 'La familia de la tele', donde Kiko Matamoros tenía que enseñar ... el culo. Tuve el dudoso gusto de ver un trozo del denostado programa que, recibiendo diariamente los peores resultados, TVE no se decide a suprimir. Es imposible hacerlo peor. Han reunido a los que no se comen una rosca, María Patiño, Belén Esteban... y ahora se incorpora Cayetana Guillén Cuervo, que le hace un flaco favor a su carrera como actriz y a una familia de actores, pero a caballo regalado no le mires el diente y, en horas bajas, el personal se apunta a un bombardeo. Por mi salud mental, prometo no repetir la experiencia. Lo que no puedo evitar es pagarlo con mis impuestos. Eso es lo peor de todo.

Cartas al director