Oigo en la radio que en la versión de 'La Celestina' del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, ella aparece como una vieja desvalida. No ... es así. Antigua prostituta, taimada y ladina, la alcahueta, que no es la simpática Trotaconventos del Arcipreste de Hita, vive de facilitar las relaciones carnales, venciendo la resistencia de las mujeres, como Melibea. Ante sus reticencias, afirma de forma lapidaria: «Torres más altas han caído». Por medio está la cadena de oro ofrecida por Calisto y hay que recurrir a cualquier medio. Mi padre me ayudó a analizar la invocación al demonio, que aparece como Plutón, o «emperador de la corte dañada». Cuando le interesa, nombra a Dios. Para conseguir su objetivo se hace amiga de las criadas de Melibea y, no le queda otra, trata de llevarse bien con los criados de Calisto. A Sempronio le dice que su madre y ella se dedicaban a robar dientes en el cementerio. Los criados conocen la existencia de la cadena de oro y quieren su parte del botín. Quieren que Celestina coja la tercia parte, pero ella quiere la mitad y la matan. Celestina y los criados de Calisto son chispas erráticas, que en el Barroco y una vez inaugurada la novela moderna por Cervantes, tendrán su sitio en un género narrativo nuevo, la novela picaresca.

Cartas al director